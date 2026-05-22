22 may. 2026
Copa Libertadores

Alex Arce estableció nuevos hitos históricos

VIDEO. El paraguayo Alex Arce sumó tres tantos más en la Copa Libertadores e ingresó a un selecto grupo de goleadores, pero además dejó nuevos registros para la historia.

Mayo 22, 2026 08:03 a. m. • 
Por Redacción D10
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Alex Arce y una nueva jornada goleadora.

Foto: AFP

El delantero paraguayo Alex Arce vive un momento espectacular con el Independiente Rivadavia, goleador y figura, soñando con llegar a la lista final de la Selección Paraguaya para la Copa del Mundo de junio próximo. El ariete paraguayo convirtió este jueves tres goles para su equipo, que derrotó por 2-4 al Deportivo La Guaira y con eso marcó una serie de hitos.

Este es el segundo triplete del paraguayo en lo que va del certamen de Conmebol, mientras que, según los datos del famoso estadígrafo Misterchip, Arce ingresa al selecto grupo de goleadores paraguayos que lograron anotar tres goles en un partido en condición de visitante tras Carlos Espínola (1979), Lilio Torales (1995), Rogerio Leichtweis (2013) y Carlos González (2026).

Por otra parte, el ariete albirrojo se convirtió en el primer jugador en toda la historia de la Copa Libertadores en hacer dos tripletes para un equipo debutante en una misma edición de la competencia.

Alex Arce es el actual goleador de la Copa Libertadores de América con 8 tantos y con la posibilidad de alcanzar un registro del 2007 cuando Salvador Cabañas del América de México lideraba la tabla de goleadores con 9 tantos al final de la fase de grupos. En esa edición el “Chava” había convertido en total 10 goles, con 3 en fase preliminar, 6 en fase de grupos y 1 tanto en octavos de final, terminando como goleador del certamen.

Copa Libertadores Alex Arce Fútbol Internacional
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