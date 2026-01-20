Alemania amenaza con no ir al Mundial para boicotear a Trump

La Federación Alemana de Fútbol (DFB) y la FIFA decidirán con total “autonomía” si boicotean o no el Mundial organizado en su mayor parte en Estados Unidos dentro de seis meses tras las amenazas de Donald Trump, indicó el gobierno alemán a la AFP.

El presidente estadounidense amenaza con apoderarse de Groenlandia y aumentar los aranceles contra los estados europeos que se oponen a ese plan.

“Esta evaluación corresponde por tanto a las federaciones implicadas, en este caso la DFB y la FIFA. El gobierno federal acatará esta valoración”, señaló la secretaria de Estado de Deportes, Christiane Schenderlein, en un comentario enviado por correo electrónico a la AFP.

La AFP preguntó al gobierno sobre la posibilidad de un boicot a la Copa del Mundo organizada en Canadá, Estados Unidos y México entre el 11 de junio y el 19 de julio.

“El gobierno federal respeta la autonomía del deporte. Las decisiones relativas a la participación en grandes eventos deportivos o a su boicot competen exclusivamente a las federaciones deportivas responsables, y no al mundo político”, dijo Schenderlein, miembro de la CDU, el partido conservador del canciller Friedrich Merz.

En Alemania, gran nación futbolística, se han alzado en los últimos días las primeras voces que evocan un boicot -e incluso una anulación- del Mundial en respuesta a las amenazas del magnate republicano.

“Si Donald Trump lleva a cabo sus amenazas sobre Groenlandia y desencadena una guerra comercial con la UE, me cuesta imaginar que países europeos participen en la Copa del Mundo”, declaró el influyente diputado conservador Roderich Kiesewetter el martes al diario Augsburger Allgemeine.

Otro diputado de la CDU, Jürgen Hardt, portavoz de su grupo en política exterior, mencionó al diario Bild una “cancelación del torneo” como un “último recurso para hacer entrar en razón al presidente Trump”.

Reclamando una “respuesta unida” de Europa, el diputado socialdemócrata (SPD) Sebastian Roloff mencionó al diario económico Handelsblatt la opción de “considerar renunciar a la participación en la Copa del Mundo”.

Según una encuesta del instituto Insa para Bild realizada el jueves y el viernes a 1.000 personas, casi la mitad de los alemanes (47%) aprobaría un boicot al Mundial en caso de anexión efectiva de Groenlandia por parte de Washington.

Más de una tercera parte (35%) seguiría oponiéndose.

Cuatro veces campeona del mundo, la selección alemana no ha faltado a un Mundial desde la inmediata posguerra (1950).

Donald Trump muestra una gran cercanía con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien le entregó un recién creado Premio de la Paz de la FIFA durante el sorteo del Mundial en diciembre.