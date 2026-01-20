20 ene. 2026
Fútbol Internacional

Alemania amenaza con no ir al Mundial para boicotear a Trump

La Federación Alemana de Fútbol y la FIFA decidirán con total “autonomía” si boicotean o no el Mundial organizado en su mayor parte en Estados Unidos dentro de seis meses tras las amenazas de Donald Trump.

Enero 20, 2026 04:35 p. m. • 
Por Redacción D10
Alemania.jpg

Alemania podría no participar del Mundial.

La Federación Alemana de Fútbol (DFB) y la FIFA decidirán con total “autonomía” si boicotean o no el Mundial organizado en su mayor parte en Estados Unidos dentro de seis meses tras las amenazas de Donald Trump, indicó el gobierno alemán a la AFP.

El presidente estadounidense amenaza con apoderarse de Groenlandia y aumentar los aranceles contra los estados europeos que se oponen a ese plan.

“Esta evaluación corresponde por tanto a las federaciones implicadas, en este caso la DFB y la FIFA. El gobierno federal acatará esta valoración”, señaló la secretaria de Estado de Deportes, Christiane Schenderlein, en un comentario enviado por correo electrónico a la AFP.

La AFP preguntó al gobierno sobre la posibilidad de un boicot a la Copa del Mundo organizada en Canadá, Estados Unidos y México entre el 11 de junio y el 19 de julio.

“El gobierno federal respeta la autonomía del deporte. Las decisiones relativas a la participación en grandes eventos deportivos o a su boicot competen exclusivamente a las federaciones deportivas responsables, y no al mundo político”, dijo Schenderlein, miembro de la CDU, el partido conservador del canciller Friedrich Merz.

En Alemania, gran nación futbolística, se han alzado en los últimos días las primeras voces que evocan un boicot -e incluso una anulación- del Mundial en respuesta a las amenazas del magnate republicano.

“Si Donald Trump lleva a cabo sus amenazas sobre Groenlandia y desencadena una guerra comercial con la UE, me cuesta imaginar que países europeos participen en la Copa del Mundo”, declaró el influyente diputado conservador Roderich Kiesewetter el martes al diario Augsburger Allgemeine.

Otro diputado de la CDU, Jürgen Hardt, portavoz de su grupo en política exterior, mencionó al diario Bild una “cancelación del torneo” como un “último recurso para hacer entrar en razón al presidente Trump”.

Reclamando una “respuesta unida” de Europa, el diputado socialdemócrata (SPD) Sebastian Roloff mencionó al diario económico Handelsblatt la opción de “considerar renunciar a la participación en la Copa del Mundo”.

Según una encuesta del instituto Insa para Bild realizada el jueves y el viernes a 1.000 personas, casi la mitad de los alemanes (47%) aprobaría un boicot al Mundial en caso de anexión efectiva de Groenlandia por parte de Washington.

Más de una tercera parte (35%) seguiría oponiéndose.

Cuatro veces campeona del mundo, la selección alemana no ha faltado a un Mundial desde la inmediata posguerra (1950).

Donald Trump muestra una gran cercanía con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien le entregó un recién creado Premio de la Paz de la FIFA durante el sorteo del Mundial en diciembre.

Mundial Alemania Fútbol
Redacción D10
Más contenido de esta sección
DSC09335.jpg
Fútbol Internacional
Árbitros inician en Conmebol jornadas de capacitación
Árbitros de Sudamérica iniciaron este lunes en Luque, que alberga la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), una serie de jornadas de capacitación de cara a la temporada de partidos internacionales de 2026.
Enero 19, 2026 07:20 p. m.
Paraguay.jfif
Fútbol Internacional
Paraguay desciende un lugar tras revelarse nuevo ranking FIFA
La Selección de Paraguay, clasificada a la Copa del Mundo 2026, bajó un peldaño después de la disputa de la Copa África que consagró a Senegal.
Enero 19, 2026 04:49 p. m.
 · 
Redacción D10
CAF Africa Cup of Nations 25 final - Senegal vs Morocco
Fútbol Internacional
Brahim rompe el silencio tras fallar un penal en la final de la Copa África
Brahim Díaz pudo ser el héroe de Marruecos, pero su penal ejecutado a lo Panenka durmió en los brazos del portero de Senegal. Perdió la final y desde ese momento se convirtió en el villano más grande del país.
Enero 19, 2026 02:39 p. m.
 · 
Redacción D10
Real Sociedad.jpg
Fútbol Internacional
Barcelona cae ante la Real Sociedad y su ventaja se reduce a un punto
La Real Sociedad doblegó este domingo por 2-1 al Barcelona que ahora ve su ventaja sobre el Real Madrid reducida a un solo punto.
Enero 18, 2026 07:31 p. m.
 · 
Redacción D10
Milan.jpg
Fútbol Internacional
Milan sufre para derrotar al Lecce
Milan sufrió más de la cuenta para derrotar por 1-0 al Lecce por la Serie A de Italia.
Enero 18, 2026 07:20 p. m.
 · 
Redacción D10
7072d7b7c0d6043477bbaa38febaed5949a5cb50.jpg
Fútbol Internacional
Senegal se corona en Marruecos en una final que roza el escándalo
Un gol del delantero del Villarreal Pape Gueye al inicio de la prórroga coronó como campeón de la Copa de África a Senegal en una final marcada por la polémica.
Enero 18, 2026 07:18 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más