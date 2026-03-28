Bono: “Tenemos ganas de afrontar el Mundial”
Yassine Bonou, más conocido como Bono, portero de Marruecos, indicó tras el empate 1-1 de el viernes en el estadio Metropolitano de Madrid ante Ecuador, que el equipo está “creciendo” y está “con ganas” de afrontar el Mundial.
“Marruecos está creciendo, en el camino de lo que estamos haciendo en los últimos años y tenemos ganas de afrontar el Mundial”, indicó el exguardameta del Sevilla en la zona mixta tras el partido.
Por otro lado, calificó a Ecuador como una “gran selección”, a la que auguró un futuro “importante": “Gran selección. No nos sorprendió. Es un equipo bien trabajado con muy buenos jugadores. Seguramente en el futuro va a tener algo importante”.
En un Metropolitano que registró una notable entrada con 61.622 espectadores, el guardameta agradeció la asistencia de la gran comunidad marroquí y ecuatoriana en la capital española.
“Sabemos que hay mucha gente de Marruecos y Ecuador aquí en Madrid. Fue algo lindo para las dos selecciones y queremos agradecerles por venir”, concluyó. EFE