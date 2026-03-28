28 mar. 2026
Fútbol Internacional

Bélgica deja en evidencia a la EEUU de Pochettino

La selección de Bélgica dejó en evidencia este sábado a la de Estados Unidos al arrollarla por 5-2 en Atlanta cuando faltan menos de tres meses para el Mundial que se disputará en tierras estadounidenses de la mano con México y Canadá.

Marzo 28, 2026 07:33 p. m.
United States v Belgium - International Friendly

Bélgica goleó a Estados Unidos.

JARED C. TILTON/Getty Images via AFP

El estreno de la camiseta que Estados Unidos llevará en el Mundial no pudo ser peor para los hombres de Pochettino, dominados en el juego y en el marcador por la Bélgica del francés Rudi García.

Estados Unidos, encuadrada en un grupo con Australia, Paraguay y a una selección procedente de la repesca en el Mundial, planeó una serie de amistosos contra selecciones de alta exigencia para medir su nivel de cara a la Copa del Mundo. El duelo de Atlanta dejó claro que al equipo de las Estrellas y de las Barras le queda mucho trabajo por hacer.

Y eso que Estados Unidos se adelantó en el marcador. En el minuto 39, Weston McKennie, un especialista en las acciones a balón parado, aprovechó un saque de esquina para anotar el 1-0 y dar ventaja a los hombres de Pochettino.

Pero ese resultado apenas aguantó seis minutos. Zeno Debast, defensa del Sporting Lisboa, igualó el marcador antes del descanso con un potente disparo de pierna derecha desde los 25 metros que no dio opción al meta Matt Turner.

El primer cuarto de hora de la reanudación desequilibró el resultado a favor de los hombres de Rudi García, que tomaron ventaja con un gol de Amadou Onana y ampliaron ventaja con un penalti transformado con seguridad por el media punta Charles De Ketelaere.

Comenzó entonces el festival del exjugador del Sevilla Dodi Lukebakio. El ahora jugador del Benfica firmó un golazo espectacular con un zurdazo curvado entrado por la escuadra para el 4-1 en el 68, a los seis minutos de saltar al campo.

En el 82, completó su doblete personal con un disparo raso que fulminó al meta en el primer poste. El 5-1 reflejaba la superiordad belga vista en el terreno de juego.

Solo fue un fallo ingenuo de la defensa de Bélgica en el 87 en provocar el definitivo 2-5, anotado por Patrick Agyemang tras una asistencia de Ricardo Pepi.

Estados Unidos tendrá otro examen de alto voltaje en tres días, al medirse con la selección de Portugal. Bélgica será rival de México el 31 de marzo en Chicago. EFE

Estados Unidos Bélgica Amistoso Internacional
Más contenido de esta sección
ajaja.jfif
Fútbol Internacional
Irán cae ante Nigeria en amistoso
La selección de Irán, clasificada para el Mundial 2026 pero en una difícil situación por el conflicto bélico en el que está inmerso el país, perdió este viernes ante la de Nigeria (1-2) en partido amistoso disputado en el estadio Corendon Airlines Park de Antalya (Turquía).
Marzo 27, 2026 12:31 p. m.
amele.jpg
Fútbol Internacional
Atención Paraguay: Australia vence a Camerún en amistoso
Australia, rival de la Albirroja en la Copa del Mundo, superó este viernes a Camerún en partido amistoso.
Marzo 27, 2026 12:06 p. m.
santiago arzamendia_64497678.jpg
Fútbol Internacional
Arzamendia, sin apuros en su recuperación
Santiago Arzamendia contó sobre su proceso de recuperación a tres meses de la operación de ligamentos.
Marzo 27, 2026 11:58 a. m.
 · 
Redacción D10
HEX7w7za4AA_4WC.jpeg
Fútbol Internacional
Tonali hace feliz a su ídolo
Sandro Tonali desayunaba con una taza con imágenes de Gennaro Gattuso cuando era pequeño. Era su ídolo. Cuando llegó a ser profesional le compararon con Pirlo, pero él siempre tuvo claro quién era su referente.
Marzo 27, 2026 10:33 a. m.
 · 
Redacción D10
pani.jfif
Fútbol Internacional
Panichelli, compañero de Enciso en Francia, fuera del mundial por lesión
El delantero argentino Joaquín Panichelli, que vive un gran presente en el Estrasburgo, sufrió una rotura de ligamentos cruzados de la rodilla derecha durante un entrenamiento de la selección argentina y quedó sin posibilidades de disputar el Mundial 2026.
Marzo 27, 2026 09:46 a. m.
 · 
Redacción D10
TOPSHOT-FBL-WC-2026-QUALIFIERS-BOL-SUR-FANS
Fútbol Internacional
Bolivia vibra entre pantallas gigantes y festejos por el triunfo
Miles de hinchas bolivianos pasaron del nerviosismo a la euforia en las calles del país ante pantallas gigantes de televisión con la victoria de remontada por 2-1 de su selección sobre Surinam que le da acceso al segundo y decisivo partido de la repesca por un cupo en el Mundial.
Marzo 27, 2026 07:35 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más