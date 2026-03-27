Arzamendia, sin apuros en su recuperación

El lateral paraguayo de Estudiantes de La Plata, Santiago Arzamendia, habló este viernes con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental sobre el proceso que atraviesa luego de la lesión de ligamentos y la intervención en la rodilla. El jugador va con calma y considera que a mediados de julio estaría recibiendo el alta.

“Bien, ya llevo 3 meses de la operación y bien. Según los médicos y fisios eso va por buen camino. No se me inflama nada la rodilla y va muy bien. Le respeto mucho a la rodilla, pienso que cualquier fallo va a ser un retroceso y es lo que no quiero”, contó en la 1080 AM.

“Están contentos de la forma que volví de Paraguay. Me operé en Buenos Aires, pero la recuperación hice en Paraguay. Cuando vine acá los doctores me hicieron las pruebas de la rodilla y vino bien, como esperaban”, comentó.

Santiago Arzamendia mencionó que la institución Pincharrata se portó de buena manera con él y confía que, si todo sale bien, estaría recibiendo el alta médica en la mitad del mes de julio.