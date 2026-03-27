27 mar. 2026
Fútbol Internacional

Arzamendia, sin apuros en su recuperación

Santiago Arzamendia contó sobre su proceso de recuperación a tres meses de la operación de ligamentos.

Marzo 27, 2026 11:58 a. m. • 
Por Redacción D10
santiago arzamendia_64497678.jpg

Santiago Arzamendia, jugador de Estudiantes.

El lateral paraguayo de Estudiantes de La Plata, Santiago Arzamendia, habló este viernes con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental sobre el proceso que atraviesa luego de la lesión de ligamentos y la intervención en la rodilla. El jugador va con calma y considera que a mediados de julio estaría recibiendo el alta.

“Bien, ya llevo 3 meses de la operación y bien. Según los médicos y fisios eso va por buen camino. No se me inflama nada la rodilla y va muy bien. Le respeto mucho a la rodilla, pienso que cualquier fallo va a ser un retroceso y es lo que no quiero”, contó en la 1080 AM.

“Están contentos de la forma que volví de Paraguay. Me operé en Buenos Aires, pero la recuperación hice en Paraguay. Cuando vine acá los doctores me hicieron las pruebas de la rodilla y vino bien, como esperaban”, comentó.

Santiago Arzamendia mencionó que la institución Pincharrata se portó de buena manera con él y confía que, si todo sale bien, estaría recibiendo el alta médica en la mitad del mes de julio.

Fútbol Internacional Estudiantes de La Plata Santiago Arzamendia
Redacción D10
Más contenido de esta sección
England v Greece - UEFA Nations League 2024/25 League B Group B2
Fútbol Internacional
DT griego sobre Paraguay: “Amistoso de alto nivel”
Ivan Jovanović, entrenador de Grecia, se refirió al partido que su selección jugará mañana ante Paraguay.
Marzo 26, 2026 04:17 p. m.
 · 
Redacción D10
FBL-EUR-C1-MAN CITY-REAL MADRID
Fútbol Internacional
Aumentan los errores arbitrales y del VAR en la Premier League
Los errores arbitrales, tanto sobre el terreno de juego como en el VAR, han aumentado esta temporada en la Premier League, según el último informe del panel de Incidentes Clave de Partido (KMI, por sus siglas en inglés).
Marzo 26, 2026 12:51 p. m.
 · 
Redacción D10
Argentina entrena en Buenos Aires para amistosos con Mauritania y Zambia
Fútbol Internacional
Argentina ensaya su once de gala con Messi para medir a Mauritania
La selección Argentina realizó este miércoles su segundo entrenamiento con la plantilla completa de cara al amistoso del viernes ante Mauritania en la Bombonera de Buenos Aires.
Marzo 25, 2026 09:13 p. m.
 · 
Redacción D10
snd
Fútbol Internacional
Deporte como herramienta de rehabilitación en Piribebuy
“Deporte mi Opción” tiene como objetivo incorporar la actividad física y recreo deportiva como una herramienta clave dentro del proceso de rehabilitación.
Marzo 25, 2026 04:02 p. m.
 · 
Redacción D10
vvini.jpg
Fútbol Internacional
Vinícius: “Brasil no es favorito en el Mundial”
Vinícius Júnior afirmó este miércoles que Brasil no es favorita para ganar el Mundial, ni tampoco el amistoso que jugará este jueves contra Francia en Estados Unidos.
Marzo 25, 2026 11:58 a. m.
vinicius.jfif
Fútbol Internacional
Vinícius y Raphinha contra Mbappé y Dembélé, duelo estelar con sabor a Mundial
Brasil contra Francia, o lo que es lo mismo, Vinícius y Raphinha contra Mbappé y Dembélé, se enfrentarán este jueves en Estados Unidos, en uno de los amistosos más atractivos de esta ventana FIFA, un duelo que servirá para calibrar el nivel de cada equipo a dos meses del Mundial.
Marzo 25, 2026 09:50 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más