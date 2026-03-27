Tonali hace feliz a su ídolo

Muchos entrenadores buscan desesperadamente durante toda su carrera tener un jugador que sea su representante en el campo. Y no necesariamente por similitud en el juego. A Gattuso no le ha hecho falta buscar en la ‘Azzurra’. Porque nadie mejor que Tonali entiende lo que necesita el técnico. Hablan la misma lengua.

El pequeño Sandro soñaba algún día con ser como su ídolo mientras desayunaba con una taza repleta de imágenes suyas. El Tonali asentado en la élite se encarga años después de hacer efectivas las órdenes de su referente desde el banquillo.

“Durante muchos años esa fue mi rutina, desayunar con una taza con fotos suyas”, reconoció en una entrevista con la UEFA en 2025.

“Un día la taza se rompió y le rogué a mi madre que la arreglara. La taza era un regalo y estaba llena de imágenes de Gattuso. Durante muchos años desayuné con esa taza sin cambiarla nunca. A veces incluso me la llevaba cuando salía de casa. Era una especie de talismán que siempre llevaba conmigo”, añadió.

Le queda por cumplir una cosa a Tonali. Tener la firma de su seleccionador en esa taza.

“Después de que se rompiera, la volví a pegar pieza a pieza, pero luego tuve que dejarla en una estantería. Un día me llevaré mi taza de la suerte para que me la firme, porque para mí es realmente importante. Es un objeto que representa mis recuerdos felices”, apuntó.

Tonali, centrocampista del Newcastle, comenzó su carrera en el Brescia. Allí empezó también una leyenda como Andrea Pirlo. La comparación entre ambos no tardó en llegar en Italia. Pero Tonali siempre rengó de esa similitud que justificó más por un corte de pelo que por la manera de jugar en sí.

“Es culpa del pelo. No me molesta, ni mucho menos, pero para mí no es una comparación adecuada. Tener similitudes es una cosa, pero luego en el campo todo es diferente; Pirlo tenía una calidad increíble. No sé quién conseguirá igualarlo”, explicó en una entrevista con el Corriere della Sera en 2020.

Después de brillar en el Brescia, dio el salto al Milan. Tres temporadas en el club de su infancia con el número 8 a la espalda. Como Gennaro Gattuso, que portó ese dorsal de 1999 a 2012.

Se convirtió en un baluarte en San Siro. Con la garra de Gattuso, pero con más técnica que su referente. Un fijo que cambió la Serie A por la Premier en 2023. Su inicio no fue fácil, pues recibió una sanción de 10 meses sin poder jugar por infringir las normas sobre apuestas en los partidos en Italia.

Superada esa sanción, se asentó como titular en el Newcastle. Volvió a ser el Tonali que brilló en el Milan. Y ahora es el motor de la Italia de su ídolo, Gennaro Gattuso. El martes 31 de marzo, ante Bosnia, buena parte de las opciones de que Italia regrese a un Mundial tras 12 años de ausencia pasan por sus botas y su cabeza.