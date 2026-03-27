27 mar. 2026
Fútbol Internacional

Uruguay empata con Inglaterra en Wembley

Federico Valverde, de penal, hizo el tanto de la igualdad para la Celeste frente a Inglaterra.

Marzo 27, 2026 07:37 p. m. • 
Por Redacción D10
HEcworZWcAATfRy.jfif

En racha. Fede Valverde viene de marcar con Real Madrid en varios partidos y ahora lo hizo con la Celeste.

FOTO: OPTA

Un gol de penal de Fede Valverde en el descuento (90+4) permitió a Uruguay empatar este viernes contra Inglaterra (1-1), en un amistoso en el estadio londinense de Wembley, preparatorio al Mundial para ambas selecciones.

Ben White, a nueve minutos del final (81), había permitido adelantarse a Inglaterra, pero el autor del tanto local hizo después un penal a Federico Viñas que transformó Valverde.

Uruguay, que debutará en el Mundial el 15 de junio ante Arabia Saudita, se tomó una pequeña revancha en el templo del fútbol inglés de la derrota en el amistoso de noviembre en Florida contra Estados Unidos (5-1).

En un partido que parecía condenado a un empate sin goles y que carecía de muchas ocasiones, llegó primero el tanto de White, tras un córner, en una jugada en la que Uruguay reclamó falta de Adam Wharton a José María Giménez.

Marcelo Bielsa incluyó en la alineación al guardameta Fernando Muslera, de 39 años, y al atacante Agustín Canobbio, de 27, que volvían a la selección.

Uruguay perdió al inicio del partido al lateral izquierdo Joaquín Piquerez, que tuvo que abandonar el césped en camilla tras una entrada de Noni Madueke. En su lugar entró Giménez en el minuto 16.

En esos primeros minutos, Inglaterra se hizo con la posesión sin crear grandes ocasiones.

Uruguay, mientras tanto, esperaba su oportunidad y su primera llegada clara llegó en el minuto 26 con un disparo desde fuera del área de Canobbio, que se fue muy alto.

Aficionados del Leeds United, club en el que Bielsa estuvo entre 2018 y 2022, acudieron a Wembley con pancartas de apoyo al entrenador argentino, que dejó un gran recuerdo en el club inglés.

Alineaciones

Inglaterra: James Trafford - Tino Livramento, Fiyako Tomori (Ben White, 69), Harry Maguire, Djed Spence (Lewis Hall, 69) - James Garner (Kobbie Mainoo, 69), Jordan Henderson (Adam Wharton, 46) - Noni Madueke (Jarrod Bowen, 38), Phil Foden (Cole Palmer, 56), Marcus Rashford (Harvey Barnes, 69) - Dominic Solanke (Dominic Calvert-Lewin, 56). DT: Thomas Tuchel (GER)

Uruguay: Fernando Muslera - Guillermo Varela, Mathías Olivera (Juan Manuel Sanabria, 87), Ronad Araujo, Joaquín Piquerez (José María Giménez, 16)- Federico Valverde, Manuel Ugarte (Emiliano Martínez, 87), Giorgian De Arrascaeta (Darwin Núñez, 87) - Agustín Cannobio (Brian Rodríguez, 87), Rodrigo Aguirre (Federico Viñas, 64), Maximiliano Araujo (Facundo Pellistri, 64). DT: Marcelo Bielsa (ARG)

Árbitro: Sven Jablonski (Alemania).

Uruguay Federico Valverde Inglaterra
Redacción D10
Más contenido de esta sección
santiago arzamendia_64497678.jpg
Fútbol Internacional
Arzamendia, sin apuros en su recuperación
Santiago Arzamendia contó sobre su proceso de recuperación a tres meses de la operación de ligamentos.
Marzo 27, 2026 11:58 a. m.
 · 
Redacción D10
HEX7w7za4AA_4WC.jpeg
Fútbol Internacional
Tonali hace feliz a su ídolo
Sandro Tonali desayunaba con una taza con imágenes de Gennaro Gattuso cuando era pequeño. Era su ídolo. Cuando llegó a ser profesional le compararon con Pirlo, pero él siempre tuvo claro quién era su referente.
Marzo 27, 2026 10:33 a. m.
 · 
Redacción D10
pani.jfif
Fútbol Internacional
Panichelli, compañero de Enciso en Francia, fuera del mundial por lesión
El delantero argentino Joaquín Panichelli, que vive un gran presente en el Estrasburgo, sufrió una rotura de ligamentos cruzados de la rodilla derecha durante un entrenamiento de la selección argentina y quedó sin posibilidades de disputar el Mundial 2026.
Marzo 27, 2026 09:46 a. m.
 · 
Redacción D10
TOPSHOT-FBL-WC-2026-QUALIFIERS-BOL-SUR-FANS
Fútbol Internacional
Bolivia vibra entre pantallas gigantes y festejos por el triunfo
Miles de hinchas bolivianos pasaron del nerviosismo a la euforia en las calles del país ante pantallas gigantes de televisión con la victoria de remontada por 2-1 de su selección sobre Surinam que le da acceso al segundo y decisivo partido de la repesca por un cupo en el Mundial.
Marzo 27, 2026 07:35 a. m.
 · 
Redacción D10
55166292426_6047a7b295_k.jpg
Fútbol Internacional
Paraguay se pone a prueba frente a Grecia
La Albirroja juega ante Grecia desde las 16:00, en compromiso amistoso fecha FIFA. Varias caras nuevas presenta el equipo paraguayo, que busca definir su lista para el Mundial.
Marzo 27, 2026 06:57 a. m.
 · 
Redacción D10
Football : Matches amicaux : Br�sil - France
Fútbol Internacional
Mbappé pone a la Brasil de Ancelotti en su sitio
Kylian Mbappé recordó a la selección brasileña que está muy lejos del grupo de favoritos para el Mundial. El delantero del Real Madrid marcó y Francia venció este jueves, por 1-2, al equipo de Carlo Ancelotti en un amistoso jugado en Estados Unidos.
Marzo 26, 2026 08:31 p. m.
Carga Más