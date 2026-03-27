27 mar. 2026
Fútbol Internacional

Messi tendrá una grada con su nombre en el nuevo estadio del Inter Miami

El Inter Miami presentó este viernes la Tribuna Leo Messi, una grada en su nuevo estadio permanente, el Nu Stadium.

Marzo 27, 2026 03:03 p. m. • 
Por Redacción D10
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El Inter Miami presentó este viernes la Tribuna Leo Messi.

Foto: Gentileza

El Inter Miami presentó este viernes la Tribuna Leo Messi, una grada en su nuevo estadio permanente, el Nu Stadium, que llevará el nombre del jugador argentino para rendirle homenaje por el impacto que ha tenido en el club desde su llegada en el verano de 2023.

“Tradicionalmente, los homenajes miran al pasado. Se construyen desde la nostalgia. Desde la memoria. Este es diferente. Este nace del presente. De lo que está ocurriendo ahora mismo. De lo que sientes cada vez que Leo pisa el campo”, informó en un comunicado el Inter Miami.

Se trata de un caso único en el deporte, según el club, que indicó que Messi será “el primer deportista del mundo” en activo que juega regularmente ante una tribuna con su nombre.

Imágenes compartidas por el club muestran cómo será la tribuna, en la que se leerá en letras grandes ‘Leo Messi Stand’ y tendrá carteles con el número 10, en referencia al dorsal del astro argentino.

El Inter Miami precisó que los aficionados que se ubiquen en esa grada disfrutarán “de experiencias especiales y sorpresas”.

La tribuna abarca desde las secciones 117 a la 121 en el anillo inferior y de la 217 a la 223 en el anillo superior del Nu Stadium, el estadio que el Inter Miami inaugurará el 4 de abril en su partido de la MLS contra el Austin.

Con una capacidad de 26.700 asientos, la construcción del Nu Stadium comenzó hace tres años cerca del aeropuerto internacional de Miami, y será el primer estadio permanente del Inter Miami.

Messi aterrizó en el Inter Miami en el verano de 2023 procedente del Paris Saint-Germain y desde entonces ha contribuido a que su equipo levante una Leagues Cup (2023), un Supporters Shield (2024) y una MLS Cup (2025).

El futbolista argentino es el máximo goleador y asistente en la historia del Inter Miami, y se alzó con el MVP de la MLS en sus dos temporadas completas en la liga norteamericana. EFE

Fútbol Internacional Lionel Messi Inter Miami
Redacción D10
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