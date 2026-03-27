27 mar. 2026
Fútbol Internacional

Atención Paraguay: Australia vence a Camerún en amistoso

Australia, rival de la Albirroja en la Copa del Mundo, superó este viernes a Camerún en partido amistoso.

Marzo 27, 2026 12:06 p. m.
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Australia se prepara para el Mundial.

Foto: Gentileza.

Un tanto en el tramo final de Jordan Bos, jugador del Feyenoord neerlandés, dio la victoria a Australia sobre Camerún (1-0) en partido de la FIFA Series, torneos organizados por todo el mundo para que selecciones modestas se puedan enfrentar a conjuntos de otras confederaciones.

Los ‘socceroos’, que jugarán en el grupo D del Mundial ante Estados Unidos, Paraguay y el ganador del Turquía-Kosovo, se enfrentarán el próximo martes a la también mundialista Curaçao.

Tuvo que esperar el conjunto que dirige Tony Popovic al último tramo del encuentro para sellar la victoria, aunque a los 70 minutos tuvo una oportunidad de encarrilarlo, pero Ajdin Hrustic malogró una pena máxima.

Esta victoria devuelve a Australia a la senda del optimismo ante la cita mundialista, sobre todo de haber perdido en la ventana previa de partidos internacionales ante Venezuela (1-0) y Colombia (3-0). EFE

Australia Camerún Amistoso
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