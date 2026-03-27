27 mar. 2026
Fútbol Internacional

Alemania le gana a Suiza en un partidazo

Suiza estuvo arriba en el marcador, pero Alemania se lo dio vuelta y terminó festejando en Basilea.

Marzo 27, 2026 07:36 p. m. • 
Por Redacción D10
alemania.jpg

Jugadores de Alemania celebran un gol.

FOTO: EFE

El centrocampista del Liverpool Florian Wirtz, con un doblete y dos asistencias, fue la estrella de la selección alemana este viernes en Basilea, con victoria 4-3 de la Mannschaft en un amistoso preparatorio para el Mundial 2026.

La Nati se adelantó hasta en dos ocasiones, con Dan Ndoye (minuto 17, 1-0) y Breel Embolo (41', 2-1) poniendo a los locales por delante. En ambos casos Alemania reaccionó gracias a los goles de Jonathan Tah (26', 1-1) y Serge Gnabry (45+2', 2-2), ambos asistidos por Wirtz.

Pese a su sólida primera mitad, el centrocampista de los Reds se había guardado lo mejor para la segunda mitad, con un golazo a la escuadra desde el exterior de la esquina del área que puso a Alemania por primera vez por delante en el partido (61').

Pero la belleza del gol no sirvió para cerrar el partido, y Joel Monteiro, uno de los diez cambios de Suiza durante la segunda mitad, volvió a poner las tablas (79').

Wirtz tuvo la última palabra, con otro gol teledirigido a la escuadra desde la entrada al área (85') que aseguró la victoria de los hombres de Julian Nagelsmann pese a su debilidad defensiva.

Alemania Suiza Amistoso Internacional
Redacción D10
Más contenido de esta sección
santiago arzamendia_64497678.jpg
Fútbol Internacional
Arzamendia, sin apuros en su recuperación
Santiago Arzamendia contó sobre su proceso de recuperación a tres meses de la operación de ligamentos.
Marzo 27, 2026 11:58 a. m.
 · 
Redacción D10
HEX7w7za4AA_4WC.jpeg
Fútbol Internacional
Tonali hace feliz a su ídolo
Sandro Tonali desayunaba con una taza con imágenes de Gennaro Gattuso cuando era pequeño. Era su ídolo. Cuando llegó a ser profesional le compararon con Pirlo, pero él siempre tuvo claro quién era su referente.
Marzo 27, 2026 10:33 a. m.
 · 
Redacción D10
pani.jfif
Fútbol Internacional
Panichelli, compañero de Enciso en Francia, fuera del mundial por lesión
El delantero argentino Joaquín Panichelli, que vive un gran presente en el Estrasburgo, sufrió una rotura de ligamentos cruzados de la rodilla derecha durante un entrenamiento de la selección argentina y quedó sin posibilidades de disputar el Mundial 2026.
Marzo 27, 2026 09:46 a. m.
 · 
Redacción D10
TOPSHOT-FBL-WC-2026-QUALIFIERS-BOL-SUR-FANS
Fútbol Internacional
Bolivia vibra entre pantallas gigantes y festejos por el triunfo
Miles de hinchas bolivianos pasaron del nerviosismo a la euforia en las calles del país ante pantallas gigantes de televisión con la victoria de remontada por 2-1 de su selección sobre Surinam que le da acceso al segundo y decisivo partido de la repesca por un cupo en el Mundial.
Marzo 27, 2026 07:35 a. m.
 · 
Redacción D10
55166292426_6047a7b295_k.jpg
Fútbol Internacional
Paraguay se pone a prueba frente a Grecia
La Albirroja juega ante Grecia desde las 16:00, en compromiso amistoso fecha FIFA. Varias caras nuevas presenta el equipo paraguayo, que busca definir su lista para el Mundial.
Marzo 27, 2026 06:57 a. m.
 · 
Redacción D10
Football : Matches amicaux : Br�sil - France
Fútbol Internacional
Mbappé pone a la Brasil de Ancelotti en su sitio
Kylian Mbappé recordó a la selección brasileña que está muy lejos del grupo de favoritos para el Mundial. El delantero del Real Madrid marcó y Francia venció este jueves, por 1-2, al equipo de Carlo Ancelotti en un amistoso jugado en Estados Unidos.
Marzo 26, 2026 08:31 p. m.
Carga Más