Alemania le gana a Suiza en un partidazo

El centrocampista del Liverpool Florian Wirtz, con un doblete y dos asistencias, fue la estrella de la selección alemana este viernes en Basilea, con victoria 4-3 de la Mannschaft en un amistoso preparatorio para el Mundial 2026.

La Nati se adelantó hasta en dos ocasiones, con Dan Ndoye (minuto 17, 1-0) y Breel Embolo (41', 2-1) poniendo a los locales por delante. En ambos casos Alemania reaccionó gracias a los goles de Jonathan Tah (26', 1-1) y Serge Gnabry (45+2', 2-2), ambos asistidos por Wirtz.

Pese a su sólida primera mitad, el centrocampista de los Reds se había guardado lo mejor para la segunda mitad, con un golazo a la escuadra desde el exterior de la esquina del área que puso a Alemania por primera vez por delante en el partido (61').

Pero la belleza del gol no sirvió para cerrar el partido, y Joel Monteiro, uno de los diez cambios de Suiza durante la segunda mitad, volvió a poner las tablas (79').

Wirtz tuvo la última palabra, con otro gol teledirigido a la escuadra desde la entrada al área (85') que aseguró la victoria de los hombres de Julian Nagelsmann pese a su debilidad defensiva.