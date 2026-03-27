Irán cae ante Nigeria en amistoso

Moses Simon, extremo del París FC, con un disparo raso a los seis minutos, adelantó a las Super-Águilas, que ampliaron la ventaja por medio del delantero del Sevilla Akor Adams, que batió al guardameta del Team Melli Alireza Beiranvand tras recibir un balón en profundidad.

Una de las grandes figuras del conjunto iraní, Mehdi Taremi, delantero del Olympiacos, acortó distancias al aprovechar un rechace dentro del área pequeña, pero la reacción del conjunto asiático no tuvo más recompensa en el marcador.

Un nuevo tropiezo para Irán en su tortuoso camino hacia el Mundial, que quedó también expuesto en los anteriores partidos, en los que perdió por 2-1 ante Rusia y empató sin goles ante Cabo Verde y Uzbekistán, mientras que para Nigeria, tercera en la última Copa de África, es otro resultado positivo pese a quedarse fuera de la cita universal y, como en este caso, jugar sin una de sus principales bazas, el delantero Victor Osimhen, aunque sí contó con el atlético Ademola Lookman. EFE