08 jun. 2026
Copa del Mundo

Alejandro Domínguez dice puede haber campeón “sorpresa”

El presidente de la Conmebol, el paraguayo Alejandro Domínguez, dijo este lunes que el campeón del Mundial 2026 podría ser una “sorpresa”, al apuntar que en la competición “hay muy buenas selecciones” de todos los continentes, aunque enfatizó que “sueña” con una final entre dos equipos suramericanos.

Junio 08, 2026 04:32 p. m. • 
Por Redacción D10
Alejandro Domínguez

Alejandro Domínguez (c), presidente de la Conmebol.

Foto: Gentileza - Alejandro Domínguez

“Juegan bien al fútbol y hay muy buenas selecciones en Europa, hay muy buenas selecciones en África, también en Asia, no estamos ajenos a que pueda haber una sorpresa”, dijo Domínguez a EFE durante la inauguración de la tienda oficial de la Copa Libertadores en Asunción, la capital de Paraguay.

“Creo que va a ser un Mundial distinto, son 48 equipos y vamos a disfrutar de muy buen fútbol. Esperemos que sea la final entre suramericanos”, agregó el dirigente, al tiempo que indicó que las 6 selecciones de Conmebol son sus “favoritas” para disputar la final de la Copa del Mundo el 19 de julio en el New Jersey Stadium de Nueva York.

Las siempre aspirantes Argentina y Brasil, así como las selecciones de Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay obtuvieron los 6 billetes directos de la Conmebol al torneo que organizan México, Canadá y Estados Unidos y arrancará oficialmente este jueves.

Bolivia accedió a la repesca internacional, pero se quedó fuera al caer por 2-1 ante Irak el pasado 31 de marzo.

“Si tenemos a dos equipos (suramericanos) en la final va a ser un hecho histórico que se ha dado pocas veces”, prosiguió el presidente de la Conmebol. “Mi sueño es que la Copa se quede en Suramérica”, insistió.

Solo dos veces la Copa del Mundo ha tenido finalistas suramericanos, la última en 1950 -si bien técnicamente no fue una final- cuando Uruguay se impuso 2-1 a Brasil en el recordado ‘Maracanazo’.

En la primera ocasión la suerte también sonrió a la Celeste, que en la primera edición de los mundiales, en 1930, derrotó por 4-2 a su similar de Argentina.

Mundial FIFA 2026 Alejandro Domínguez
Redacción D10
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