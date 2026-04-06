06 abr. 2026
Tenis

Alcaraz y Sinner debutan este martes en Montecarlo ante Báez y Humbert

El español Carlos Alcaraz, número uno mundial y defensor del título, y el italiano Jannik Sinner, segundo del ‘ranking’, debutarán este martes en el Masters 1.000 de Montecarlo.

Abril 06, 2026 07:56 p. m. • 
Por Redacción D10
Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz, tenista español.

Foto: Gentileza - Carlos Alcaraz

El murciano se enfrentará a Sebastián Báez, que eliminó este lunes al suizo ‘Stan’ Wawrinka por un doble 7-5, mientras que el italiano, que acaba de encadenar los títulos de Indian Wells y Miami, se medirá con Ugo Humbert, que venció a su compatriota Moise Kouame por 6-3 y 7-5.

Carlos Alcaraz defiende el título en Montecarlo, donde ganó el pasado año en la final al italiano Lorenzo Musetti.

Tras el éxito en el Abierto de Australia, donde ganó su séptimo Grand Slam, y su victoria en Doha, Alcaraz fue eliminado en el torneo de Indian Wells, en semifinales, por el ruso Daniil Medvedev y en la segunda ronda en Miami por el estadounidense Sebastian Korda.

Sinner, que llega en buena racha, ganó los títulos de Miami ante el checo Jiri Lehecka e Indian Wells ante el alemán Alexander Zverev y busca ahora su primer éxito en Montecarlo.

El torneo que se disputa en el Montecarlo Country Club del 5 al 12 de abril reparte un total de 6.309.095 euros en premios, con casi un millón para el campeón y más de medio para el finalista. EFE

Tenis Carlos Alcaraz Jannik Sinner
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