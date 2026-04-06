Alcaraz y Sinner debutan este martes en Montecarlo ante Báez y Humbert

El murciano se enfrentará a Sebastián Báez, que eliminó este lunes al suizo ‘Stan’ Wawrinka por un doble 7-5, mientras que el italiano, que acaba de encadenar los títulos de Indian Wells y Miami, se medirá con Ugo Humbert, que venció a su compatriota Moise Kouame por 6-3 y 7-5.

Carlos Alcaraz defiende el título en Montecarlo, donde ganó el pasado año en la final al italiano Lorenzo Musetti.

Tras el éxito en el Abierto de Australia, donde ganó su séptimo Grand Slam, y su victoria en Doha, Alcaraz fue eliminado en el torneo de Indian Wells, en semifinales, por el ruso Daniil Medvedev y en la segunda ronda en Miami por el estadounidense Sebastian Korda.

Sinner, que llega en buena racha, ganó los títulos de Miami ante el checo Jiri Lehecka e Indian Wells ante el alemán Alexander Zverev y busca ahora su primer éxito en Montecarlo.

El torneo que se disputa en el Montecarlo Country Club del 5 al 12 de abril reparte un total de 6.309.095 euros en premios, con casi un millón para el campeón y más de medio para el finalista. EFE