17 abr. 2026
Tenis

Alcaraz se baja de la competencia en Barcelona

El español Carlos Alcaraz, que ganó en su debut, presentó molestias en la muñeca y buscará una recuperación plena fuera de las canchas.

Abril 15, 2026 05:59 p. m. • 
Por Redacción D10
Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz está en la segunda posición del ranking ATP.

Foto: Gentileza - ATP

El número dos del mundo, Carlos Alcaraz, anunció su retirada del torneo ATP 500 de Barcelona por las molestias en la muñeca que notó durante su partido contra el finlandés Otto Virtanen.

“La verdad que es es raro y difícil sentarme aquí por segunda vez porque ya lo he hecho previamente, y comunicar que no voy a poder seguir en el torneo”, dijo Alcaraz ante los medios.

El tenista español tuvo que ser atendido el martes brevemente por el fisioterapeuta al notar unas molestias en la muñeca derecha antes de continuar el encuentro para terminar imponiéndose a Virtanen 6-4, 6-2.

“Este feeling ya lo he sentido alguna vez que otra y no ha ido más. Nunca ha acabado en nada serio”, había afirmado Alcaraz, el martes tras el partido.

El ganador de siete Grand Slam se mostró mucho más serio este miércoles en su comparecencia tras hacerse unas pruebas médicas.

“Yo creía que que ya había sentido (esto) previamente y que no iba a ir a más, que eran simplemente molestias de exigencia de toda la semana, pero visto las pruebas de hoy es una es una lesión un poquito más seria de lo que de lo que todos nos esperábamos”, dijo.

“Al final tengo que escuchar a mi cuerpo, escuchar lo que lo que me viene mejor y que no me repercuta luego para un futuro y, y por eso es el hecho de tener que que borrarme de este torneo”, añadió el tenista español.

Alcaraz, que llegó a Barcelona tras perder el domingo la final del torneo de Montecarlo contra Jannik Sinner, explicó que se le venció la muñeca en un resto y las molestias fueron yendo a más.

“Tengo que volver a casa a empezar la recuperación lo antes posible con con mi equipo, con los doctores, con el fisio e intentar estar lo más sano posible, lo antes posible para para los torneos que tengo en un futuro”, explicó Alcaraz.

El español, al que una victoria en Barcelona le hubiera permitido recuperar el número uno del mundo, no adelantó si estará en condiciones de participar en el Masters 1000 de Madrid que comienza la próxima semana.

“Espero que podáis verme de nuevo en una pista de tenis lo antes posible”, se limitó a decir en una breve comparecencia sin preguntas.

Tenis Carlos Alcaraz
Redacción D10
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