11 abr. 2026
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Alcaraz acude a la cita con Sinner: final, título y el número uno en juego

Aceptó Carlos Alcaraz el desafío, el reto que le llegó del italiano Jannik Sinner que momentos antes había cumplido con su parte y había ganado al alemán Alexander Zverev (6-1 y 6-4), y acudirá a la cita del domingo, en la final del Masters 1000 de Montecarlo, con el trofeo y el número uno del mundo en juego.

Abril 11, 2026 12:35 p. m. • 
Por Redacción D10
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Sinner y Alcaraz irán por el título en Montecarlo.

Alcaraz tumbó al ídolo local Valentin Vacherot por un doble 6-4. Con solvencia también. “Respeto a Valentin”, honró al estampar su firma en la pantalla televisiva el murciano, vigente campeón que por primera vez jugará con Sinner, los dos mejores del mundo, en lo que va de 2026.

El español aplacó el empuje del monegasco y por segundo año consecutivo se situó en la final. Tardó una hora y veinticinco minutos en acabar con las ilusiones del primer jugador local en la historia del torneo que llegó a semifinales, se erigió en el tercer hombre en situarse en diez finales de torneos Masters 1000 antes de cumplir 23 años. Acumula un récord de 26 victorias y una sola derrota en tierra batida desde el inicio de la temporada 2025.

Mostró su superioridad ante un jugador incómodo que es capaz de sorprender en cualquier situación. Hace un año estaba fuera de los cien mejores del mundo. Ahora está entre los veinte primeros, después de ganar, inesperadamente, al final del 2025, el Masters 1000 de Shanghai.

Rompió el saque Alcaraz en el tercer juego del primer set y mantuvo ya el desequilibrio hasta cerrar el triunfo. El segundo, después de llevar ventaja con una nueva rotura, perdió su saque por primera vez. Vacherot remontó dos juegos y se puso 3-2 a favor pero el español enderezó la situación y mantuvo la inercia y la igualdad hasta que consiguió otro quiebre en el noveno y cerró el triunfo.

El español de 22 años alcanzó así la final de su séptimo torneo consecutivo sobre tierra, incluidos sus títulos en Roland Garros en 2024 y 2025.

Alcaraz ha cumplido su 66.ª semana como número 1 del mundo y dio caza a Sinner en el duodécimo puesto de la historia del ranking ATP. Ahora, ambos se enfrentan para determinar quién comenzará su 67.ª semana en la cima de la clasificación el lunes.

La novena victoria seguida en Montecarlo eleva a diecisiete sus victorias seguidas en tierra batida que le llevaron a la conquista de los Masters 1000 de Roma y Roland Garros. Ahora está en su trigésima quinta final en busca del vigésimo séptimo título de su carrera. Diez finales Masters 1000, ocho con éxito.

El del domingo será el decimoséptimo cara a cara entre Alcaraz y Sinner con diez victorias para el español y seis para el transalpino. La final reúne un montón de aspectos en juego. El número uno, las semanas en la cima del ránking y la cantidad de torneos ganados. EFE

Jannik Sinner Carlos Alcaraz Montecarlo
Redacción D10
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