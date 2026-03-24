Alan Benítez: “La gente nueva eleva el nivel”

Alan Benítez, lateral derecho de Libertad y de la Selección Paraguaya, charló este martes en Atenas, Grecia, antes de un nuevo entrenamiento de la Albirroja.
El jugador gumarelo valoró el llamado de Gustavo Alfaro y aseguró que intentará aprovechar al máximo estos dos amistosos con miras a poder estar en la lista final para la cita mundialista.
“Era muy importante estar en esta lista, la idea es aprovechar esta oportunidad para poder estar en la lista final. La continuidad es lo que me trajo acá, decidí salir de Brasil para poder tener oportunidad, estoy motivadísimo para estos partidos”, indicó.
Con respecto a los duelos ante Grecia y Marruecos, señaló: “Es muy importante para nosotros enfrentar a este tipo de equipos para poder llegar bien al Mundial”.
LOS NUEVOS AYUDARÁN. Sobre los nuevos convocados para estos amistosos, entre ellos Gastón Olveira, Mauricio, Gustavo Caballero, José Canale, entre otros, expresó que darán una gran mano.
“El profe (Alfaro) por algo los está convocado, creo que van a venir a aportar lo suyo, tener gente nueva es importante, renueva el grupo y eleva el nivel, creo que nos darán una gran mano”, apuntó.
Por último dejó un mensaje para el público paraguayo. “El pueblo tiene que estar 100% confiado en todos nosotros, el que esté acá va a dar lo mejor para representar al país”, sentenció.