22 may. 2026
Fútbol Internacional

Carrick, técnico permanente del Manchester United para las dos próximas temporadas

El entrenador del Manchester United, Michael Carrick, dejará su condición de interino y será el técnico permanente del equipo durante las próximas dos temporadas, según anunció este viernes el club inglés.

Mayo 22, 2026 10:16 a. m. • 
Por Redacción D10
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Michael Carrick, entrenador oficial del Manchester United.

Foto: Gentileza

Carrick llegó como entrenador interino al United en enero, después del despido de Rúben Amorim, y ha clasificado a los ‘Red Devils’ con holgura a la Liga de Campeones, lo que ha llevado a la directiva a confiar en él con vistas a dirigir el proyecto en los próximos años. Ha firmado un contrato de dos temporadas con opción a una adicional.

El que fuera centrocampista del propio United, con el que conquistó cinco títulos de Premier League y una ‘Champions’, entre otros títulos, ha dirigido 16 partidos del United, con once victorias, tres empates y dos derrotas.

Carrick asumió las riendas en enero de un United deprimido tras la etapa de Amorim, al que le costó años ganar dos partidos seguidos, y lo ha convertido en uno de los equipos más en forma del campeonato, asegurando el tercer puesto en la Premier League sólo por detrás del Manchester City el Arsenal.

Las expectativas para el año que viene serán más grandes, y de Carrick se espera que pueda volver a pelear por una Premier League que no ganan desde 2013, el último año de Alex Ferguson, además de dar una buena imagen en las copas domésticas y en Europa, donde vuelven a la Liga de Campeones tras un año de ausencia en competiciones UEFA.

Además, Carrick, pese a sólo llevar cinco meses en esta cargo, ha sido nominado al premio de mejor entrenador de la temporada.

“Desde el momento en que llegué hace veinte años, sentí la magia del Manchester United. Llevar la responsabilidad de liderar un club tan especial me llena de orgullo. En los últimos cinco meses este grupo de jugadores ha demostrado que podemos llegar al nivel de resiliencia, unidad y determinación que hace falta aquí. Ahora es momento de ir hacia adelante, con ambición. Los aficionados del Manchester United se merecen que luchemos por los títulos más importantes otra vez”, dijo Carrick.

El mercado veraniego también será importante para este United, que tiene que reemplazar a un futbolista fundamental como el brasileño Carlos Henrique Casimiro ‘Casemiro’, que abandonará el club cuando acabe su contrato en junio.

Desde la salida de Ferguson en 2013, tras 27 años en el puesto, siete entrenadores han pasado por el banquillo de Old Trafford, todos ellos sin un éxito que justificase su estadía. De hecho, sólo tres ganaron títulos: Louis Van Gaal conquistó una FA Cup; José Mourinho ganó una Liga Europa y una Copa de la Liga; y Erik Ten Hag, pese a ser de los que más críticas recogió, se alzó con una FA Cup y una Copa de la Liga. EFE

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