Aimi es Top 5 en karate tras su participación en Mundial de Japón

La encarnacena Jessica Aimi Larrosa Matsuo, seleccionada nacional de karate, participó a fines de octubre del Mundial de Karate, en Japón, terminando entre las cinco mejores del mundo en su categoría.

Ella contó su experiencia a ÚH: “Es el tercer mundial del que participo, pero el primero en la categoría de mayores. En mi categoría éramos 139 competidoras. Había hasta cuatro cupos por país, más de 1.500 competidores en general. En el caso de Paraguay solo fui yo”, empezó exponiendo.

Comentó que “la organización del evento fue impresionante, así como el estadio (Takasaki Arena) muy lindo, es el más grande de todo Japón. Mi competencia arrancó el sábado 26 de octubre por la tarde, con la modalidad de Kata (fórmula), en que lastimosamente caí contra Alemania en la segunda ronda.

La modalidad de Kumite (combate) arrancó más tarde el mismo día, en donde en mi llave me tocó contra Italia, Noruega y por último, República Checa. La victoria de este último combate me dio el pase a los octavos de final, en donde me tocó Canadá. Ganando este último combate entré a la lista del Best 8 del mundo (el mayor logro que obtuve hasta el momento en esta categoría y modalidad)”.

HASTA LOS CUARTOS. Larrosa recordó que “el domingo 27 se hicieron los cuartos de finales y semifinales. En mi caso, me tocó por sorteo Japón. Lastimosamente, perdí y no obtuve mi pase a las semifinales en donde ya podría haber medallado. Se llegó al objetivo y más. Sabiendo la cantidad de competidoras y la dificultad de un evento de esta índole estoy demasiado contenta, feliz pero aún no satisfecha”.

Finalizó indicando que “tuvimos compatriotas que viven en Japón, que fueron al estadio a alentarme. Había unas cuantas banderas paraguayas”.