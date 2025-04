Fecha Premium con el superclásico

En Tacumbú, Hayes mide a Star’s Club (20:00), mientras que en el Colegio Ysaty, Exa Ysaty choca con Afemec (20:30) y en el polideportivo San Cristóbal, el local recibe al 3 de Mayo desde las 21:00.

La ronda se completa el sábado 19 con los cruces: Olimpia vs. Cerro Porteño (Comité Olímpico Paraguayo, a las 14:00), Colonial vs. Humaitá en Barrio Obrero (19:30) y Campoalto vs., Recoleta (Star’s Club, 20:00).

Lideran la clasificación con un triunfo y 3 puntos los equipos de Cerro Porteño, Afemec, Star’s Club, 3 de Mayo y Exa Ysaty.