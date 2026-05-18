18 may. 2026
Copa del Mundo

Luka Modric lidera la lista de Croacia para el Mundial

El seleccionador de Croacia, Zlatko Dalic, reveló este lunes la lista de convocados del equipo de cara al Mundial 2026, que se celebrará este verano en México, Canadá y Estados Unidos, en la que será la quinta cita internacional de su principal estrella y capitán de la selección, Luka Modric.

Mayo 18, 2026 10:52 a. m. • 
Por Redacción D10
Luka Modric

Luka Modric jugará otro Mundial con Croacia. Fue finalista en la edición 2018.

El centrocampista del Milán, a sus 40 años, volverá a ser el referente del cuadro croata, que mezclará varios jugadores con experiencia con jóvenes irrupciones del panorama europeo, como el defensa Luka Vuskovic, uno de los mejores jugadores de la Bundesliga esta temporada en las filas del Hamburgo, cedido por el Tottenham, o el mediapunta Martin Baturina, del Como italiano de Cesc Fábregas.

Como ‘representantes’ del fútbol español destacan Luka Sucic, centrocampista de la Real Sociedad, su compañero Caleta Car, cedido esta temporada en el cuadro ‘txuri-urdin’ desde el Lyon y el delantero Ante Budimir, del Osasuna.

Croacia está encuadrada en el Grupo L del Mundial junto a Inglaterra, Panamá y Ghana. El torneo se disputará del 11 de junio al 19 de julio.

- La lista completa de Croacia la conforman:

Porteros: Dominik Livakovic, Dominik Kotarski e Ivor Pandur.

Defensas: Josko Gvardiol, Duje Caleta-Car, Josip Sutalo, Josip Stanisic, Marin Pongracic, Martin Erlic y Luka Vuskovic.

Centrocampistas: Luka Modric, Mateo Kovacic, Mario Pasalic, Nikola Vlasic, Luka Sucic, Martin Baturina, Kristijan Jakic, Petar Sucic, Nikola Moro y Toni Fruk.

Delanteros: Ivan Perisic, Andrej Kramaric, Ante Budimir, Marco Pasalic, Petar Musa e Igor Matanovic.

Copa del mundo Croacia Fútbol Internacional
Redacción D10
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