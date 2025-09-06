06 sept. 2025
Torneo Clausura

Agónica victoria del Trico lo ubica en el podio y firme por el título

En el Arsenio Erico, Nacional vence a Recoleta por 1-0 y continúa firme en la lucha del título del Clausura 2025. Suma 19 puntos y queda a 6 de Guaraní que venció este viernes a Luqueño.

Septiembre 06, 2025 06:07 p. m. • 
Por Redacción D10
Nacional.jfif

Nacional logró sobre el final una victoria que lo ubica en el tercer lugar de la tabla de posiciones con 19 puntos.

APF

Tras la disputa del último partido de la primera rueda del Clausura, Nacional se hizo fuerte en su estadio al vencer por 1-0 a Recoleta con el tanto de Orlando Gaona Lugo a los 87', a poco del final del encuentro en Barrio Obrero.

El Tricolor arrancó con todo el juego, en apenas cinco minutos de juego generó dos oportunidades claras para abrir el marcador. El primero fue gracias a un remate de Hugo Iván Valdez, que fue desviado por el portero Gonzalo Falcón y posteriormente, fue Hugo Adrián Benítez de cabeza que Falcón desvió al córner.

La Academia siguió manejando los hilos del partido, superando en todas las líneas al cuadro canario. En el minuto 22, producto del buen fútbol el Trico volvió a dar aviso que estaba encendido en el partido. Hugo Adrián Benítez habilitó magistralmente a Valdez pero este no pudo puntear el balón ante la salida del guardameta Falcón.

A los 31', nuevamente apareció el delantero Valdez que en dos ocasiones fusiló al guardameta de Reco, Falcón para que este se luzca y en ese momento sea el responsable de que el marcador continúe sin goles.

Complementaria

En la segunda fracción, la visita encontró su lugar en el Arsenio Erico, adelantó sus líneas y mostró cosas importantes en su afán de tomar el protagonismo del duelo. Cuando corrían 65' llegó lo más peligroso de la visita que hasta ese momento supo imponer superioridad futbolística.

Emoción sin efecto. A los 82' retumbó el grito sagrado de parte de los aficionados del Trico, fue obra de Richard Prieto. Sin embargo el VAR dio aviso de un rebote en el brazo de Luis Fernando Alfaro con incidencia directa en la jugada de gol y fue invalidado.

Pero 5 minutos más tarde, volvió a explotar La Visera, ahora sí. Orlando Gaona Lugo (87') marca el tanto académico a poco del final del partido.

Nacional Recoleta
Redacción D10
