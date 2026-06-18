Aclaran que Matías Galarza se encuentra bien anímicamente

La Selección Paraguaya se encuentra a días de disputar el partido más importante de la Copa del Mundo ante Turquía donde no hay margen de error y todos los detalles cuentan para tratar de sacar un resultado positivo.

En medio de la tensión y los preparativos para el transcendental duelo ante los turcos se vivió una situación totalmente inesperada y lamentable que instaló el comunicador Daniel Maciel referente al aspecto anímico que supuestamente vivía Matías Galarza, mediocampista que podría ser titular ante Turquía.

Maciel reveló en el programa deportivo que participa que recibió “la información” de que Matías Galarza se encontraba con un bajón anímico al conocer de que formaba parte de una lista de jugadores que no serán tenidos en cuenta por el club dueño de su pase, River Plate de Argentina. Esto desató una serie de críticas totalmente innecesaria hacia el futbolista de la Albirroja en plena competencia mundialista.

Horas más tarde, el propio Daniel Maciel aclaró de que se trató de un mal entendido por parte de su fuente y que Matías Galarza se encuentra bien y comprometido con la Selección Paraguaya. La afición no tardó en volcarse contra el comunicador direccionando las críticas hacia un desafortunado comentario en la antesala de un partido tan importante como el que se viene ante Turquía.