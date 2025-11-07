07 nov. 2025
Selección Paraguaya

Absoluta: Últimas dos pruebas de temporada

El entrenador Gustavo Alfaro dará hoy a conocer la nómina de convocados para los dos últimos partidos amistosos de la temporada, de cara al Mundial que se celebrará en Norteamérica en el 2026.

Noviembre 07, 2025 07:16 a. m. • 
Por Redacción D10
aldo perez paraguay_64041573.jfif

Entre los citados. Aldo Pérez se apunta para pugnar el puesto en el arco de Paraguay.

Manteniendo la base del exterior con la que la Albirroja consiguió el cupo mundialista, con un posible retorno de Julio Enciso del Estrasburgo de Francia, que no fue citado en el último combo de Eliminatorios y amistosos, las citaciones en el plano local serían las de los porteros Aldo Pérez (Guaraní) y Roberto Fernández (Cerro Porteño), los defensores Gustavo Velázquez (Cerro Porteño) y Blas Riveros (Cerro Porteño) y el mediocampista Lucas Romero (Recoleta).

El sábado 15 la Albirroja medirá a Estados Unidos y el martes 18 el rival será México, ambos juegos en suelo norteamericano.

Aldo Pérez Selección Paraguaya Fútbol Internacional
Redacción D10
