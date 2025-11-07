Absoluta: Últimas dos pruebas de temporada

Manteniendo la base del exterior con la que la Albirroja consiguió el cupo mundialista, con un posible retorno de Julio Enciso del Estrasburgo de Francia, que no fue citado en el último combo de Eliminatorios y amistosos, las citaciones en el plano local serían las de los porteros Aldo Pérez (Guaraní) y Roberto Fernández (Cerro Porteño), los defensores Gustavo Velázquez (Cerro Porteño) y Blas Riveros (Cerro Porteño) y el mediocampista Lucas Romero (Recoleta).

El sábado 15 la Albirroja medirá a Estados Unidos y el martes 18 el rival será México, ambos juegos en suelo norteamericano.