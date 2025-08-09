A Rubio Ñu le costó, pero ganó

Al conjunto de Santísima Trinidad le costó bastante, pero Fernando Garcete consiguió el solitario tanto de la victoria a través de un penal cuando se jugaba el quinto minuto de adición. Con esta victoria, el Albiverde llega a 41 unidades en la tabla.

En otro compromiso de la fecha, igualaron a un gol el Deportivo Santaní y Encarnación FC en el juego disputado en el estadio Juan José Vázquez. El tanto local fue obra de Brahian Martínez, a los 25’, mientras que Franco Pelozo, a los 60’, puso cifras definitivas.

Hoy prosigue la jornada 21 del certamen con dos choques que arrancan a las 10:00: River Plate vs. Guaraní de Fram en Los Jardines del Kelito y Guaireña vs. Independiente en el Parque del Guairá.

El domingo juegan Pastoreo vs. 12 de Junio de Villa Hayes y Tacuary vs. Fernando de la Mora. La fecha se cierra el lunes con Resistencia vs. Sol de América y San Lorenzo vs. Carapeguá.