09 ago. 2025
Intermedia

A Rubio Ñu le costó, pero ganó

Rubio Ñu logró un triunfo clave frente al Deportivo Capiatá por 1-0 en el estadio La Arboleda y se mantiene como líder de la clasificación en la categoría Intermedia 2025.

Agosto 09, 2025 09:57 a. m. • 
Por Redacción D10
Gx3u1gJXUAA5Nmx.jpeg

Reñido. El juego se desniveló en el final en La Arboleda.

Foto: IntermediaAPF

Al conjunto de Santísima Trinidad le costó bastante, pero Fernando Garcete consiguió el solitario tanto de la victoria a través de un penal cuando se jugaba el quinto minuto de adición. Con esta victoria, el Albiverde llega a 41 unidades en la tabla.

En otro compromiso de la fecha, igualaron a un gol el Deportivo Santaní y Encarnación FC en el juego disputado en el estadio Juan José Vázquez. El tanto local fue obra de Brahian Martínez, a los 25’, mientras que Franco Pelozo, a los 60’, puso cifras definitivas.

Hoy prosigue la jornada 21 del certamen con dos choques que arrancan a las 10:00: River Plate vs. Guaraní de Fram en Los Jardines del Kelito y Guaireña vs. Independiente en el Parque del Guairá.

El domingo juegan Pastoreo vs. 12 de Junio de Villa Hayes y Tacuary vs. Fernando de la Mora. La fecha se cierra el lunes con Resistencia vs. Sol de América y San Lorenzo vs. Carapeguá.

Rubio Ñu Intermedia Fútbol paraguayo
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Gw4DvAmWwAAuUR1.jpeg
Intermedia
12 de Junio desaprovecha su chance
El 12 de Junio dejó pasar una gran oportunidad ayer de quedarse como líder de la Intermedia al empatar 1-1 con Tacuary, en la continuidad de la fecha 19 del certamen.
Julio 28, 2025 07:33 a. m.
 · 
Redacción D10
encarnación intermedia_62159787.jpg
Intermedia
Encarnación golea a Guaireña en el cierre de la fecha 18
En el cierre de la fecha 18 de la División Intermedia, en el estadio Villa Alegre, Encarnación FC derrotó por 3-0 a Guaireña FC, y cosechó su segunda victoria al hilo en el campeonato.
Julio 22, 2025 07:06 a. m.
 · 
Redacción D10
inff.jfif
Intermedia
Rubio Ñu gana y es el único líder de la Intermedia
Rubio Ñu venció por 2-1 a San Lorenzo y se convirtió en el único puntero de la División Intermedia 2025.
Julio 20, 2025 06:59 p. m.
Roberto Tiburón Torres
Intermedia
Roberto Torres asume en Guaraní de Fram
Roberto “Tiburón” Torres tomará el cargo del comprometido Guaraní de Fram en reemplazo de Pablo Caballero.
Julio 16, 2025 12:20 p. m.
 · 
Redacción D10
rodi ferreira.jpg
Intermedia
El 12 de Junio gana y continúa en lo más alto en la Intermedia
El 12 de Junio venció 1-0 a Guaireña y se mantiene en la punta de la categoría Intermedia.
Julio 14, 2025 08:38 p. m.
 · 
Redacción D10
Gvmob9DWQAAI5qd.jpeg
Intermedia
El Escobero empata y comparte el liderato
Julio 12, 2025 09:48 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más