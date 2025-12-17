A las puertas de la historia

Pero apuntarse ese trofeo, que desde 2004 enfrenta al mejor de Europa con el mejor del resto del mundo, sigue acarreando una enorme dosis de ambición, que este año corre a cargo del París Saint-Germain y del Flamengo.

Para los franceses sería la primera vez que alzaran el peculiar trofeo, tras haber conquistado su primera Liga de Campeones, mientras que los brasileños ya lo ganaron en 1981 tras derrotar en la final al Liverpool.

Pese a que el PSG no encuentra la misma solvencia que le elevó a los cielos la pasada campaña, los de Luis Enrique tienen marcado en rojo la final que se disputará en Catar, el país de sus propietarios, y que constituye una puerta hacia la gloria.

El técnico español aspira a convertirse en el tercero de la historia, tras Pep Guardiola en 2009 y Hasi Flick en 2020, en sumar seis títulos, sinónimo de haber firmado un equipo que marca una era.

Pero el espíritu competitivo de Luis Enrique no tiene tiempo para entretenerse con la historia y el técnico quiere una victoria contundente que le permita volver a dar miedo, arma que le otorga una ventaja inicial contra la mayor parte de sus rivales.

No hay confianza en la mente del asturiano, que sabe de las fortalezas de un rival que no venderá cara su piel y que también llega con una carta de presentación impresionante tras haber ganado el campeonato nacional y la Copa Libertadores.

Si para Luis Enrique la final puede constituir un broche de oro a un año impresionante, el 66 partido del 2025 encierra un valor simbólico superior, colocarse tras la estela del Madrid que es el último equipo en haber levantado la copa.

“Es difícil jugar un partido como este, no hay muchas oportunidades de hacerlo y eso es una motivación suplementaria”, asegura el entrenador, que espera que llegar al país de sus dueños les permita gozar del respaldo del público, a lo que también contribuirá la campaña de eventos publicitarios previstos.

No será fácil ante una de las escuadras que más aficionados arrastra en el mundo, un honor al que en los últimos años suma los buenos resultados deportivos y una sana gestión económica que le ha convertido en un referente en el continente.

Los de Felipe Luis se permiten, incluso, atraer estrellas de Europa, como demuestran los recientes fichajes de dos jugadores procedentes del Atlético de Madrid, Samuel Lino y Saul Ñiguez, dos de la Juventus, Danilo y Alex Sandro, y uno del Chelsea, Jorguinho.

El técnico brasileño, que accedió a la final tras derrotar al Cruz Azul mexicano y al Pyramids egipcio, sabe que debe vestirse con piel de cordero ante un coloso como el PSG, pero también que en un partido todos tendrán sus oportunidades.

“Vamos a correr mucho detrás del balón”, dijo el que fuera jugador del Atlético de Madrid, convencido de que “habrá que aprender a sufrir”.

Los dos equipos estuvieron este verano en el Mundial de Clubes, donde tuvieron el único borrón de la temporada. Los brasileños en cuartos contra el Bayern de Múnich y los franceses en la final frente al Chelsea.

- Alineaciones probables:

París SG: Safonov; Zaïre-Emery, Zabarnyi, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Barcola, Ramos y Kvaratskhelia

Flamengo: Rossi; Varela, Danilo, Pereira, Alex Sandro; Pulgar, Jorginho, Giorgian de Arrascaeta; Carrascal, Plata y Cebolinha

Árbitro: Ismail Elfath (USA)

Estadio: Ahmad Bin Ali de Al Rayyan