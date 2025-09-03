03 sept. 2025
Selección Paraguaya

A la espera del gran día

La Selección Paraguaya prepara la fórmula para el compromiso de mañana ante Ecuador (20:30). Hoy habla Alfaro y se cumple la movilización más importante para definir el once titular.

Septiembre 03, 2025 07:09 a. m. • 
Por Redacción D10
GzywnS-XQAAtO1b.jpeg

Fijo. El ofensivo Miguel Almirón aporta jerarquía en el ataque paraguayo.

La Selección Paraguaya se prepara para recibir mañana a Ecuador, desde las 20:30 en el Defensores del Chaco, en compromiso clave, ya que puede marcar el retorno a la Copa del Mundo, luego de 16 años de ausencia.

La Albirroja quiere seguir siendo fuerte como local, como lo fue durante todo el proceso liderado por Gustavo Alfaro, consiguiendo el 100% de efectividad en la disputa de los puntos.

Si bien hoy se cumple la movilización más importante del plantel, se perfila un equipo de corte ofensivo, pero equilibrado, apegado al sistema del 4-4-2, que le resultó efectivo al equipo paraguayo.

Ángel Romero se perfila como la gran novedad.

Previo al juego, se registra que el estratega Gustavo Alfaro logró el 63,33% de los puntos en juego, en estas Eliminatorias. Estuvo al frente de la Albirroja en 10 duelos (5 triunfos, 4 empates y 1 caída).

El artillero del equipo es el delantero Antonio Sanabria, que registra 4 anotaciones (Bolivia, Venezuela 2 y Argentina), mientras que en esta última nómina de convocados, el de mayor presencia es Ramón Sosa, que fue citado en 15 de los 16 juegos cumplidos hasta la fecha.

Hoy también el entrenador Gustavo Alfaro (12:30) brindará una conferencia de prensa, en la que puede dar indicios de cómo formaría el equipo, que buscará dar un nuevo paso hacia la historia grande del fútbol paraguayo, contando con el respaldo del público que llenará el Defensores del Chaco.

Miguel Almirón Selección Paraguaya Eliminatorias
Redacción D10
Más contenido de esta sección
WhatsApp Image 2025-09-01 at 5.40.46 PM.jpeg
Selección Paraguaya
Pisando con mucha fuerza
La Selección Paraguaya cumplió su segundo día de trabajo en el Carde de Ypané, preparando la estrategia para el compromiso que afrontará ante Ecuador, por la penúltima fecha de las Eliminatorias, que será el jueves 4 en el estadio Defensores del Chaco, desde las 20:30.
Septiembre 02, 2025 07:17 a. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2025-09-01 at 5.40.47 PM.jpeg
Selección Paraguaya
Motivados y con confianza
La Albirroja apunta al compromiso frente a Ecuador del jueves 4, en el Defensores. El grupo quiere sellar el regreso a la Copa del Mundo, con el apoyo total del público local.
Septiembre 02, 2025 06:49 a. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2025-09-01 at 16.25.19.jpeg
Selección Paraguaya
Confianza plena por parte del capitán de la Albirroja
Gustavo Gómez resaltó la fortaleza del grupo, que se prepara para afrontar el compromiso ante Ecuador por Eliminatorias.
Septiembre 01, 2025 04:35 p. m.
 · 
Redacción D10
GztnUnjWwAAjtW2.jpg
Selección Paraguaya
Apuntando al choque clave
La Selección Paraguaya comenzó con los entrenamientos, de cara a los últimos dos compromisos por Eliminatorias para el Mundial de Norteamérica 2026.
Septiembre 01, 2025 07:53 a. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2025-08-31 at 19.00.18.jpeg
Selección Paraguaya
La primera movilización de la Albirroja
Gustavo Alfaro dirigió su primera práctica con el plantel albirrojo de cara al último combo de las Eliminatorias.
Agosto 31, 2025 07:13 p. m.
WhatsApp Image 2025-08-31 at 18.18.49.jpeg
Selección Paraguaya
Los convocados de la Albirroja para el último combo
Gustavo Alfaro dio a conocer la lista de convocados para el último combo de Eliminatorias, con varias novedades.
Agosto 31, 2025 06:21 p. m.
Carga Más