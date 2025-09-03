A la espera del gran día

La Selección Paraguaya se prepara para recibir mañana a Ecuador, desde las 20:30 en el Defensores del Chaco, en compromiso clave, ya que puede marcar el retorno a la Copa del Mundo, luego de 16 años de ausencia.

La Albirroja quiere seguir siendo fuerte como local, como lo fue durante todo el proceso liderado por Gustavo Alfaro, consiguiendo el 100% de efectividad en la disputa de los puntos.

Si bien hoy se cumple la movilización más importante del plantel, se perfila un equipo de corte ofensivo, pero equilibrado, apegado al sistema del 4-4-2, que le resultó efectivo al equipo paraguayo.

Ángel Romero se perfila como la gran novedad.

Previo al juego, se registra que el estratega Gustavo Alfaro logró el 63,33% de los puntos en juego, en estas Eliminatorias. Estuvo al frente de la Albirroja en 10 duelos (5 triunfos, 4 empates y 1 caída).

El artillero del equipo es el delantero Antonio Sanabria, que registra 4 anotaciones (Bolivia, Venezuela 2 y Argentina), mientras que en esta última nómina de convocados, el de mayor presencia es Ramón Sosa, que fue citado en 15 de los 16 juegos cumplidos hasta la fecha.

Hoy también el entrenador Gustavo Alfaro (12:30) brindará una conferencia de prensa, en la que puede dar indicios de cómo formaría el equipo, que buscará dar un nuevo paso hacia la historia grande del fútbol paraguayo, contando con el respaldo del público que llenará el Defensores del Chaco.

