18 sept. 2025
“A este Olimpia hoy no da ganas de verlo”

El exdirectivo de Olimpia, Pedro Balotta, se refirió al presente del club y cuestionó bastante el rendimiento del equipo. “Este Olimpia hoy no da ganas de verlo”, aseveró.

Septiembre 18, 2025 03:06 p. m. • 
Por Redacción D10
Olimpia

Olimpia atraviesa por una mala racha.

Foto: Gentileza - Olimpia

Antepenúltimo en la tabla, Olimpia atraviesa por un feo momento en el Torneo Clausura. Pedro Balotta, exdirigente del club, habló sobre esta situación y dijo que “a este Olimpia hoy no da ganas de verlo”.

Indicó que el entrenador Ever Hugo Almeida “tiene demasiado trabajo que hacer. Hay que tener en cuenta que vinieron técnicos que eran aspavientos, no representaron nada y fue una pérdida de tiempo. El fanatismo nos hace meter la pata y creo que se metió la pata con lo de Díaz. Él no vino con una mentalidad de ganar y estar enchufado en el Olimpia. Lo mismo el técnico anterior que no recuerdo su nombre”.

No solo apuntó a los técnicos que pasaron ya que “en gran parte, los chicos que vinieron, mucho de ellos, no eran titulares en sus equipos y vinieron por un contrato, no vinieron para mojar la camiseta (…) Muchos de los chicos no saben dónde están parados”.

Pedro Balotta manifestó que en el plantel hay muchos lesionados y citó a Derlis González que desde “hace dos años que viene de lesión en lesión. Creo que está con un gran salario y es una perdida para el Olimpia”.

Por último, sostuvo que la cuestión física está en falta y que también hay que trabajar en lo motivacional: “Aquel que no está, no está. No podés pensar que van a mejorar por el solo hecho que tienen un campeonato. Por lo que veo, como decimos nosotros, les chupa un huevo si estás último, si estás penúltimo”.

Olimpia Pedro Balotta
Redacción D10
