28 dic. 2025
Fútbol Internacional

El Leeds le iguala al Sunderland de Omar Alderete

Un empate alejó hasta los siete puntos al Leeds de la zona de descenso, tras igualar a uno con el Sunderland, que sigue en la pugna por Europa, pero ya a cuatro puntos de las plazas de la Liga de Campeones (1-1).

Diciembre 28, 2025 01:48 p. m. • 
Por Redacción D10
Sunderland Leeds United

Omar Alderete observa la jugada.

Foto: Gentileza - Leeds United

A la media hora, Simon Adingra adelantó al Sunderland después de un pase perfecto, entre la defensa, de Granit Xhaka. El paraguayo Omar Alderete disputó todo el encuentro.

Una demostración de eficacia, con el Leeds con más ocasiones, pero por detrás en el marcador por una cuestión de tino ofensivo.

Hasta el inicio del segundo tiempo, cuando el Leeds movió el balón desde su área hasta la contraria para empatar el choque por medio de Dominik Calvert-Lewin (1-1, m. 48) para establecer el definitivo empate.

Redacción D10
