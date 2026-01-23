2 de Mayo y Luqueño se verán las caras en la Terraza

La primera jornada de la fecha 1 del torneo Apertura del fútbol paraguayo pondrá frente a frente a 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero y Sportivo Luqueño a partir de las 20:15 en el estadio Río Parapití.

El historial entre el Gallo Norteño y el Chanchón registra 26 encuentros desde el 2006 hasta el presente con 6 victorias de 2 de Mayo, 10 empates y 8 triunfos de Luqueño.

Detalles del partido:

Sportivo 2 de Mayo vs. Sportivo Luqueño

Estadio: Río Parapití.

Hora: 20:15.

Árbitro: Blas Romero.

Asistentes: Guido Miranda y Jeremías Cohene.

Cuarto árbitro: César Rolón.

VAR: Édgar Galeano.

AVAR: Esteban Testta.

