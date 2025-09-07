Menú
twitter
instagram
facebook
youtube
ÚLTIMAS NOTICIAS
INICIO
FÚTBOL LOCAL
INTERNACIONAL
OTROS DEPORTES
ESTADÍSTICAS
Búsqueda
Enviar búsqueda
Mostrar búsqueda
ÚLTIMAS NOTICIAS
INICIO
FÚTBOL LOCAL
INTERNACIONAL
OTROS DEPORTES
ESTADÍSTICAS
Pódcast
Torneo Clausura
Cerro Porteño
Olimpia
Intermedia
Selección Paraguaya
07 sept. 2025
Pódcast
Torneo Clausura
Cerro Porteño
Olimpia
Intermedia
Selección Paraguaya
Torneo Clausura
2 de Mayo vs. Olimpia: Paso a Paso
El Sportivo 2 de Mayo recibe en el Río Parapití a Olimpia por la fecha 11 del torneo Clausura.
Septiembre 07, 2025 03:46 p. m. •
Por
Redacción D10
WhatsApp
Facebook
Twitter
Copy
Link copied
Email
Print
El duelo inicia a las 16.00 en Pedro Juan Caballero.
WhatsApp
Facebook
Twitter
Copy
Link copied
Email
Print
Torneo Clausura
2 de Mayo
Olimpia
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Torneo Clausura
Guaraní aplasta y es el único líder del Clausura
Guaraní goleó a General Caballero de JLM y se convirtió en el nuevo puntero solitario del torneo Clausura 2025.
Agosto 31, 2025 08:45 p. m.
Torneo Clausura
Guaraní vs. General Caballero de JLM: Paso a paso
Guaraní mide a General Caballero de JLM en La Arboleda. El Aborigen necesita ganar o ganar para ser único líder del Clausura. Seguí paso a paso las incidencias y estadísticas del lance.
Agosto 31, 2025 06:27 p. m.
Torneo Clausura
Empate con sabor a poco en La Huerta
Cerro Porteño empató 1-1 con Libertad en La Huerta y pone en riesgo su liderato en el torneo Clausura.
Agosto 31, 2025 06:12 p. m.
Torneo Clausura
Libertad vs. Cerro Porteño: Paso a paso
Libertad y Cerro Porteño prometen un partidazo desde las 16:00 en La Huerta por la fecha 10 del Clausura. Seguí paso a paso las incidencias y estadísticas del juego.
Agosto 31, 2025 02:44 p. m.
Torneo Clausura
Un cruce con ambiciones distintas
Guaraní choca con General Caballero de Juan León Mallorquín, desde las 18:30, en La Arboleda de Trinidad.
Agosto 31, 2025 10:22 a. m.
·
Redacción D10
Torneo Clausura
De alto voltaje en La Huerta
Libertad choca con Cerro Porteño en La Huerta de Tuyucuá, desde las 16:00, en duelo que promete altas emociones.
Agosto 31, 2025 09:38 a. m.
·
Redacción D10
Carga Más