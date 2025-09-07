07 sept. 2025
Torneo Clausura

2 de Mayo vs. Olimpia: Paso a Paso

El Sportivo 2 de Mayo recibe en el Río Parapití a Olimpia por la fecha 11 del torneo Clausura.

Septiembre 07, 2025 03:46 p. m. • 
Por Redacción D10
4.png

El duelo inicia a las 16.00 en Pedro Juan Caballero.

Torneo Clausura 2 de Mayo Olimpia
Redacción D10
Más contenido de esta sección
542787478_18150976015403359_8053246925026213924_n.jpg
Torneo Clausura
Guaraní aplasta y es el único líder del Clausura
Guaraní goleó a General Caballero de JLM y se convirtió en el nuevo puntero solitario del torneo Clausura 2025.
Agosto 31, 2025 08:45 p. m.
GUA - GRA.png
Torneo Clausura
Guaraní vs. General Caballero de JLM: Paso a paso
Guaraní mide a General Caballero de JLM en La Arboleda. El Aborigen necesita ganar o ganar para ser único líder del Clausura. Seguí paso a paso las incidencias y estadísticas del lance.
Agosto 31, 2025 06:27 p. m.
WhatsApp Image 2025-08-31 at 17.28.02.jpeg
Torneo Clausura
Empate con sabor a poco en La Huerta
Cerro Porteño empató 1-1 con Libertad en La Huerta y pone en riesgo su liderato en el torneo Clausura.
Agosto 31, 2025 06:12 p. m.
LIB - CCP.png
Torneo Clausura
Libertad vs. Cerro Porteño: Paso a paso
Libertad y Cerro Porteño prometen un partidazo desde las 16:00 en La Huerta por la fecha 10 del Clausura. Seguí paso a paso las incidencias y estadísticas del juego.
Agosto 31, 2025 02:44 p. m.
Gik2kJuWcAAxxJB.jpg
Torneo Clausura
Un cruce con ambiciones distintas
Guaraní choca con General Caballero de Juan León Mallorquín, desde las 18:30, en La Arboleda de Trinidad.
Agosto 31, 2025 10:22 a. m.
 · 
Redacción D10
20250831_093801.jpg
Torneo Clausura
De alto voltaje en La Huerta
Libertad choca con Cerro Porteño en La Huerta de Tuyucuá, desde las 16:00, en duelo que promete altas emociones.
Agosto 31, 2025 09:38 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más