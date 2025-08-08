08 ago. 2025
Fútbol Paraguayo

Trinidense sonríe en Pedro Juan Caballero

El Sportivo Trinidense derrotó por 0-2 al 2 de Mayo en el arranque de la séptima fecha del Torneo Clausura. El Triqui, que atraviesa por un buen momento, sumó de a tres con goles de Nelson Gauto y Ronaldo Báez y vuelve de Pedro Juan Caballero con una sonrisa.

Agosto 08, 2025 05:58 p. m. • 
Por Redacción D10
2 de Mayo Sportivo Trinidense

Foto: Gentileza - APF

El séptimo capítulo se abrió en Pedro Juan Caballero donde un 2 de Mayo buscaba reencontrarse con el triunfo ante un Sportivo Trinidense en ascenso. Tras un arranque parejo, el cuadro visitante comenzó a tomar los hilos del cotejo.

El primer aviso se produjo a los 15’, cuando Pedro Zarza tardó en acomodarse y no supo habilitar a Fernando Romero. Sin embargo, el gol llegó a los 26’ por intermedio de Nelson Gauto. El volante estuvo atento a un despeje, recogió el rebote y casi sobre la línea del área grande definió colocado para sacudir las redes.

El Gallo intentó reaccionar y mejoró su propuesta ofensiva. Malas decisiones o intervenciones del portero Matías Dufour mantuvieron el marcador hasta el final de la primera mitad. El 2 de Mayo salió decidido en el complemento a conseguir el tanto que le diera vida en el juego: se apoderó de la pelota y generó situaciones de peligro.

El elenco local merodeó con insistencia la portería sin poder concretar. La más clara fue cuando Juan Salcedo salvó, de cabeza, sobre la línea a los 48’. El Sportivo Trinidense defendió en su terreno y apostó al contraataque.

El 2 de Mayo lo intentó hasta el final, pero sintió el desgaste. El Sportivo Trinidense, más entero físicamente, aseguró el triunfo con el tanto de Ronaldo Báez, cuando se jugaba el segundo minuto de adición. El Triqui ganó y continúa cerca de la parte alta de la clasificación, mientras que el Gallo acumuló tres juegos sin victorias.

Torneo Clausura Sportivo Trinidense 2 de Mayo
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Sportivo Ameliano
Fútbol Paraguayo
Héctor Melgarejo: “Ahora sí empieza nuestro campeonato”
En las seis fechas jugadas, el Sportivo Ameliano ya tuvo que jugar con los cuatro grandes del fútbol y la cosecha de puntos fue escasa. Ante esto, el presidente Héctor Melgarejo indicó: “Ahora sí empieza nuestro campeonato”.
Agosto 06, 2025 02:55 p. m.
 · 
Redacción D10
Cerro Porteño
Fútbol Paraguayo
La séptima, desde el viernes
A partir del viernes, la séptima fecha del Torneo Clausura comenzará a jugarse con dos compromisos del que se destaca el cotejo del líder e invicto Cerro Porteño ante su vecino Nacional.
Agosto 06, 2025 10:52 a. m.
 · 
Redacción D10
Sportivo Limpeño
Fútbol Paraguayo
La 18ª fecha de la Primera B se jugará de esta manera
El fin de semana se jugará la 18ª jornada del campeonato de la Primera B: el viernes se jugarán tres partidos, así como el sábado y domingo.
Agosto 05, 2025 05:59 p. m.
 · 
Redacción D10
Atlético Tembetary General Caballero JLM
Fútbol Paraguayo
Atlético Tembetary vs. General Caballero JLM: Paso a paso
Atlético Tembetary y General Caballero JLM se encargan de cerrar la sexta fecha del Torneo Clausura en el estadio Luis Alfonso Giagni.
Agosto 05, 2025 04:19 p. m.
 · 
Redacción D10
Juan Manuel Iturbe
Fútbol Paraguayo
Cerro Porteño: el futuro de Juan Iturbe está definido
A Juan Manuel Iturbe lo quieren en el fútbol, pero el directivo de Cerro Porteño, Miguel Carrizosa, indicó que ya existe una decisión sobre el caso.
Agosto 04, 2025 05:23 p. m.
 · 
Redacción D10
Recoleta vs. Guaraní
Fútbol Paraguayo
Recoleta vs. Guaraní: Paso a paso
Recoleta y Guaraní chocan este lunes por la sexta fecha del Torneo Apertura en el estadio Ricardo Gregor.
Agosto 04, 2025 04:31 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más