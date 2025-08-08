Trinidense sonríe en Pedro Juan Caballero

El séptimo capítulo se abrió en Pedro Juan Caballero donde un 2 de Mayo buscaba reencontrarse con el triunfo ante un Sportivo Trinidense en ascenso. Tras un arranque parejo, el cuadro visitante comenzó a tomar los hilos del cotejo.

El primer aviso se produjo a los 15’, cuando Pedro Zarza tardó en acomodarse y no supo habilitar a Fernando Romero. Sin embargo, el gol llegó a los 26’ por intermedio de Nelson Gauto. El volante estuvo atento a un despeje, recogió el rebote y casi sobre la línea del área grande definió colocado para sacudir las redes.

El Gallo intentó reaccionar y mejoró su propuesta ofensiva. Malas decisiones o intervenciones del portero Matías Dufour mantuvieron el marcador hasta el final de la primera mitad. El 2 de Mayo salió decidido en el complemento a conseguir el tanto que le diera vida en el juego: se apoderó de la pelota y generó situaciones de peligro.

El elenco local merodeó con insistencia la portería sin poder concretar. La más clara fue cuando Juan Salcedo salvó, de cabeza, sobre la línea a los 48’. El Sportivo Trinidense defendió en su terreno y apostó al contraataque.

El 2 de Mayo lo intentó hasta el final, pero sintió el desgaste. El Sportivo Trinidense, más entero físicamente, aseguró el triunfo con el tanto de Ronaldo Báez, cuando se jugaba el segundo minuto de adición. El Triqui ganó y continúa cerca de la parte alta de la clasificación, mientras que el Gallo acumuló tres juegos sin victorias.