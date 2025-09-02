02 sept. 2025
Copa Paraguay

12 de Octubre de Itauguá elimina a Guaraní de Fram y accede a octavos

El 12 de Octubre sigue en la Copa Paraguay 2025, tras eliminar este martes a Guaraní de Fram.

Septiembre 02, 2025 04:17 p. m. • 
Por Redacción D10
12 de Octubre de Itauguá.jfif

12 de Octubre venció por 3-1 a Guaraní de Fram del Intermedia y se instaló entre los 16 mejores de la Copa Paraguay 2025.

Gentileza: APF

El 12 de Octubre de Itauguá hizo valer su jerarquía, a pesar de militar en la Primera B, para dejar sin competencia al sureño Guaraní de Fram de la Intermedia en el duelo correspondiente a los 16avos de final de la Copa Paraguay 2025.

Gracias al doblete de Éver Vera y Junior Roa, el 12 de Octubre itaugüeño superó por 3-1 al conjunto itapuense para acceder a los octavos de final de la Copa de Todos. Derlis Benítez selló el descuento para el equipo del Sur.

Este martes, en el estadio Municipal de Carapeguá se llevó a cabo el primero de los tres partidos correspondientes a la semana 11 de la Copa de Todos.

En la siguiente fase, el equipo de la ciudad del Ñandutí tendrá que medir al ganador de la serie entre Tacuary y San Lorenzo, que se disputará este miércoles.

12 de Octubre Guaraní Copa Paraguay
Redacción D10
