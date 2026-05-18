Fecha 3 en la Copa de Oro de fútbol de salón

En la noche del martes 19 se pone e marcha la tercera fecha de la Copa de Oro de la Federación Paraguaya de Fútbol de Salón (FPFS).

Por la Serie A, en cancha de Fomento juegan Artemios vs. José Meza, en Fomento, desde las 19:30 en la Sub 15 y las 21:00 en Primera. Para el miércoles 20 por la Serie B en el Fomento: Atenas vs. Fomento.

Por el Grupo A el jueves 21: San Antonio vs. 29 de Setiembre, en el club Ytororó de San Antonio

El viernes 22: Deportivo Primor vs. Cerro Corá, en el Simón Bolívar (Grupo A), La Merced vs. NSA en el José Meza de Ñemby y Villeta vs. 12 de Junio en el Polideportivo Herrera (Grupo B).

Posiciones en el Grupo A: Bolivar y José Meza 4 puntos, Artemios y Cerro Corá 2, 29 de Setiembre, San Antonio y Primor 0. Ya quedaron libres y tienen un juego menos “29” y San Antonio.

Grupo B: Villeta 4 puntos, 12 de Junio y La Merced 2, Atenas e Independiente 1, Fomento y NSA 0. Los equipos de Atenas e Independiente están con un solo partido cumplido hasta el momento.