18 may. 2026
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Fecha 3 en la Copa de Oro de fútbol de salón

Este martes 19 prosigue la competencia de la Federación Paraguaya de Fútbol de Salón en Primera y la C15.

Mayo 18, 2026 08:51 p. m. • 
Por Redacción D10
Villeta fútbol de salón

Equipo de Villeta, protagonista en la Copa de Oro.

Gentileza.

En la noche del martes 19 se pone e marcha la tercera fecha de la Copa de Oro de la Federación Paraguaya de Fútbol de Salón (FPFS).

Por la Serie A, en cancha de Fomento juegan Artemios vs. José Meza, en Fomento, desde las 19:30 en la Sub 15 y las 21:00 en Primera. Para el miércoles 20 por la Serie B en el Fomento: Atenas vs. Fomento.

Por el Grupo A el jueves 21: San Antonio vs. 29 de Setiembre, en el club Ytororó de San Antonio

El viernes 22: Deportivo Primor vs. Cerro Corá, en el Simón Bolívar (Grupo A), La Merced vs. NSA en el José Meza de Ñemby y Villeta vs. 12 de Junio en el Polideportivo Herrera (Grupo B).

Posiciones en el Grupo A: Bolivar y José Meza 4 puntos, Artemios y Cerro Corá 2, 29 de Setiembre, San Antonio y Primor 0. Ya quedaron libres y tienen un juego menos “29” y San Antonio.

Grupo B: Villeta 4 puntos, 12 de Junio y La Merced 2, Atenas e Independiente 1, Fomento y NSA 0. Los equipos de Atenas e Independiente están con un solo partido cumplido hasta el momento.

Fútbol de Salón
Redacción D10
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