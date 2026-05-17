Sergio Villasanti: El paraguayo que conquista el mundo del jiu jitsu

El deporte paraguayo continúa sumando historias de superación y éxito a nivel internacional y una de ellas tiene como protagonista a Sergio Villasanti, atleta paraguayo de Brazilian Jiu Jitsu que viene construyendo una carrera brillante en los escenarios más exigentes del mundo.

A sus 44 años, el competidor nacional atraviesa el mejor momento de su trayectoria, acumulando títulos internacionales y posicionándose entre los mejores del planeta en su categoría.

Aunque hoy su nombre empieza a ganar reconocimiento dentro del circuito internacional del jiu jitsu, el vínculo de Villasanti con las artes marciales comenzó mucho antes.

MARCÓ SU VIDA. Desde joven practicó disciplinas como taekwondo, judo y muay thai, hasta que en 2023 encontró en el Brazilian Jiu Jitsu un deporte que terminó marcando su vida tanto en lo deportivo como en lo personal.

Actualmente entrena en la academia Alpha Miami Grappling de Asunción, bajo la dirección del maestro Mauricio Céspedes, escenario donde construyó, a base de disciplina y constancia, una evolución que lo llevó a competir representando a Paraguay en importantes certámenes internacionales.

El 2024 fue el año que cambió por completo su carrera. Villasanti conquistó varios torneos del circuito Abu Dhabi Jiu-Jitsu Pro (AJP), logrando medallas de oro en Río de Janeiro, Gramado, Asunción y Panamá. Los resultados no solo lo ubicaron entre los mejores competidores del circuito, sino que además le permitieron alcanzar el puesto número uno del ranking mundial del AJP en su categoría.

Ese mismo año alcanzó uno de los momentos más importantes de su carrera al consagrarse campeón mundial en el World Amateur Jiu-Jitsu Championship disputado en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. Allí enfrentó y derrotó a competidores de potencias como Gran Bretaña, Rusia y Kazajistán, llevando la bandera paraguaya a lo más alto del podio en una experiencia que el propio atleta recuerda como inolvidable.

GRANDES LOGROS. La racha positiva continuó durante 2025. Villasanti conquistó el prestigioso Campeonato Brasileiro IBJJF en São Paulo, uno de los torneos más competitivos del mundo dentro del Brazilian Jiu Jitsu. Además, sumó títulos en el BJJ Pro de Curitiba y en el Másters International South America de Río de Janeiro, resultados que lo catapultaron nuevamente al primer lugar del ranking mundial de la IBJJF en su categoría. Como si fuera poco, también se consagró campeón mundial en el certamen de la CBJJE realizado en Brasil.

Lejos de conformarse, el paraguayo mantuvo el nivel durante 2026. Este año volvió a destacarse con medallas de oro en el Curitiba Summer International Open y en el Campeonato Panamericano de la IBJJF disputado en Kissimmee, Florida, Estados Unidos. Más recientemente logró quedarse nuevamente con el título en el Campeonato Brasileiro IBJJF en São Paulo, logro con el que alcanzó el bicampeonato del torneo en las temporadas 2025 y 2026.

Detrás de cada victoria existe una historia de sacrificio silencioso. Villasanti asegura que cada competencia representa largas jornadas de entrenamiento, esfuerzo físico y fortaleza mental. Su filosofía siempre fue competir en los torneos más difíciles, buscando demostrar que Paraguay también puede pelear de igual a igual frente a las grandes potencias del Brazilian Jiu Jitsu.

Pero más allá de los títulos y los rankings, el atleta paraguayo encuentra un valor especial en el ejemplo que puede transmitir a las nuevas generaciones. “Me siento orgulloso de poder inspirar a otros atletas paraguayos para que persigan sus sueños con disciplina y determinación”, expresó.

El Brazilian Jiu Jitsu no solo representa una disciplina física para Sergio Villasanti, sino también una herramienta de crecimiento personal. Con el paso de los meses encontró en cada entrenamiento un espacio para desafiarse, aprender y fortalecer valores como la constancia, la paciencia y la humildad. Lejos de buscar únicamente resultados deportivos, su conexión con este arte marcial nació desde el deseo de superarse día a día y mantenerse activo tanto físico como mentalmente.

Dentro del ambiente del jiu jitsu, Sergio destaca además el compañerismo que se genera entre quienes practican la disciplina. Las largas jornadas de entrenamiento, las técnicas compartidas y el respeto mutuo entre compañeros fueron construyendo un sentido de pertenencia que terminó convirtiéndose en una parte importante de su vida cotidiana. Para él, cada clase representa una oportunidad de aprender algo nuevo, sin importar la edad ni la experiencia previa.

A sus 44 años, Villasanti considera que haber encontrado esta pasión en una etapa madura de su vida tiene un significado especial. Entiende que nunca es tarde para comenzar un nuevo desafío y que el deporte siempre puede abrir puertas inesperadas. Su historia refleja cómo las artes marciales continúan transformando vidas, enseñando no solamente técnicas de combate, sino también disciplina, equilibrio emocional y perseverancia dentro y fuera del tatami.

Con nuevos desafíos en el horizonte, Sergio Villasanti ya apunta a sus próximos grandes objetivos: Buscar títulos en el Mundial IBJJF de Las Vegas y, posteriormente, competir en el Campeonato Europeo de la IBJJF en Portugal. Sueños que alimenta con la misma convicción que lo llevó a convertirse en una referencia paraguaya dentro del jiu jitsu a nivel internacional.