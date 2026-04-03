Ya se palpita la 15ª fecha del Torneo Apertura
La 15ª fecha del Torneo Apertura arranca el sábado con tres juegos de los que se destaca el choque del líder Olimpia; Cerro Porteño juega posteriormente. La jornada se cierra el lunes con el clásico barrial de Santísima Trinidad.
Ya hace días que el Consejo Divisional Profesional de la Asociación Paraguaya de Fútbol programó la 15ª fecha del Torneo Apertura que arranca el sábado 4 de abril.
Fecha 15
Sábado 4 de abril
-Olimpia vs. Nacional
Estadio: ueno Defensores del Chaco
Hora: 18:30
-Cerro Porteño vs. 2 de Mayo
Estadio: ueno La Nueva Olla
Hora: 20:30
-Recoleta vs. Sportivo San Lorenzo
Estadio: Ricardo Gregor
Hora: 20:30
Domingo 5 de abril
-Sportivo Ameliano vs. Sportivo Luqueño
Estadio: Ameliano Villeta
Hora: 18:30
-Guaraní vs. Libertad
Estadio: La Arboleda
Hora: 20:30
Lunes 6 de abril
-Sportivo Trinidense vs. Rubio Ñu
Estadio: Martín Torres
Hora: 20:00