06 abr. 2026
Torneo Apertura

Ya se palpita la 15ª fecha del Torneo Apertura

La 15ª fecha del Torneo Apertura arranca el sábado con tres juegos de los que se destaca el choque del líder Olimpia; Cerro Porteño juega posteriormente. La jornada se cierra el lunes con el clásico barrial de Santísima Trinidad.

Abril 03, 2026 11:26 a. m. • 
Por Redacción D10
Ignacio Aliseda, una de las figuras de Cerro Porteño.

Ya hace días que el Consejo Divisional Profesional de la Asociación Paraguaya de Fútbol programó la 15ª fecha del Torneo Apertura que arranca el sábado 4 de abril.

Fecha 15

Sábado 4 de abril

-Olimpia vs. Nacional

Estadio: ueno Defensores del Chaco

Hora: 18:30

-Cerro Porteño vs. 2 de Mayo

Estadio: ueno La Nueva Olla

Hora: 20:30

-Recoleta vs. Sportivo San Lorenzo

Estadio: Ricardo Gregor

Hora: 20:30

Domingo 5 de abril

-Sportivo Ameliano vs. Sportivo Luqueño

Estadio: Ameliano Villeta

Hora: 18:30

-Guaraní vs. Libertad

Estadio: La Arboleda

Hora: 20:30

Lunes 6 de abril

-Sportivo Trinidense vs. Rubio Ñu

Estadio: Martín Torres

Hora: 20:00

Torneo Apertura
Cerro Porteño golea en casa y se mantiene a 4 puntos de Olimpia
Cerro Porteño (32 puntos) venció por 3-0 al Sportivo 2 de Mayo y envía un mensaje al líder Olimpia (36): La puja será pareja hasta el final.
Abril 04, 2026 10:31 p. m.
Recoleta da otro golpazo al Santo
Deportivo Recoleta no le perdonó al Santo en Campo Grande, al que venció con sendos dobletes de Aldo González y Allan Wlk (4-2).
Abril 04, 2026 10:27 p. m.
Olimpia y un complemento letal frente a Nacional
Olimpia superó a Nacional por 3-0, en juego correspondiente a la 15ª fecha del Torneo Apertura. El Decano demostró mucha contundencia en el segundo tiempo para asegurar rápidamente el triunfo, de cara a su estreno en la fase de grupos de la Copa Sudamericana.
Abril 04, 2026 08:26 p. m.
Recoleta vs. Sportivo San Lorenzo: Paso a paso
Recoleta recibe al Sportivo San Lorenzo en el estadio Ricardo Gregor, por la 15ª fecha del Torneo Apertura.
Abril 04, 2026 04:34 p. m.
Cerro Porteño vs. 2 de Mayo: Paso a paso
Cerro Porteño vs. 2 de Mayo chocan este sábado para dar continuidad a la fecha 15 del Torneo Apertura.
Abril 04, 2026 04:31 p. m.
Olimpia vs. Nacional: Paso a paso
Olimpia y Nacional abren la 15ª jornada del Torneo Apertura en el ueno Defensores del Chaco.
Abril 04, 2026 04:25 p. m.
