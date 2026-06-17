El árbitro de Paraguay ante Turquía

La FIFA dio a conocer este miércoles la designación arbitral del compromiso entre Turquía y Paraguay marcado para este sábado 20 de junio a las 00:00 en San Francisco por la fecha 2 del Grupo D de la Copa del Mundo.

El juez principal para el decisivo duelo para la Albirroja es Iván Barton, de nacionalidad salvadoreña, que contará con la asistencia de su compatriota David Moran y del nicaraguense Antonio Pupiro. En el VAR estará Caleb Wales de Trinidad y Tobago.

Paraguay afrontará estos días sus últimos entrenamientos previo a lo que será el partido ante Turquía donde la Albirroja se jugará la vida para seguir en competencia.