10 ene. 2026
Tenis

Wawrinka jugará por última vez el Abierto de Australia

El veterano jugador suizo Stanislas Wawrinka, de 40 años, ha recibido una de las últimas invitaciones ‘wild card’ de la organización del Abierto de Australia para disputar el torneo individual masculino que comienza la próxima semana.

Enero 10, 2026 11:12 a. m. • 
Por Redacción D10
Stanislas Wawrinka

Stanislas Wawrinka, en la actualidad ocupa un discreto puesto 157.

Foto: AFP

El helvético de 40 años que ya ha anunciado que este 2026 será el último de su carrera profesional, jugará por última vez en el Melbourne Park, donde ganó el primero de sus tres títulos del Grand Slam, en el 2014, tras vencer en la final a Rafael Nadal.

Ese año, Stanislas Wawrinka alcanzó el tercer puesto del ránking ATP. Además, fue semifinalista en el 2015 y 2017. Además del suizo, los australianos Jordan Thompson y Chris O’Connell fueron también invitados del evento.

Esta será la vigésima vez que Wawrinka compita en individuales en el Abierto de Australia. El año pasado, cayó en cuatro ajustados sets en la primera ronda ante Lorenzo Sonego.

Abierto de Australia
Redacción D10
