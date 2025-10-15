El superclásico, bajo estricto control

El clásico ya se palpita como gran fiesta para el fin de semana, en el juego que animarán el domingo 19 Cerro Poreño y Olimpia desde las 17:30 en La Nueva Olla de Barrio Obrero.

El comisario Juan Agüero encabezó la reunión de seguridad en donde se brindó detalles de los trabajos que realizará la Policía Nacional, con presencia de los representantes de APF Bernardino Caballero y Eliseo Gaona, más los dirigentes Ramón Lezcano y Rubén Mojarrata.

En diálogo con cGrande por la 1080 AM, el Comisario Agüero apuntó: “Totalmente abordado lo que es el tema de seguridad con la Policía Nacional, vamos a estar utilizando 3200 hombres aproximadamente para este evento”, agregando: “Para los olimpistas, sería una cantidad de 1300 entradas habilitadas en la gradería Pettengill, las entradas se venderán exclusivamente en la sede de Mariscal López”.

De acuerdo a las recomendaciones, Agüero indicó: “El primer punto es no llegar alcoholizado, se harán controles en todos los accesos, ya se sabe que están prohibidos elementos contundentes como termo y guampa de tereré”, remarcando además: “Consultamos con gente de APF y del Club Cerro Porteño, que están prohibidos las bengalas y petardos. Vamos a ingresar antes del evento para revisar gradería y vestuarios, para tener la seguridad que no se ingresarán elementos contundentes y bengalas en la previa, cuando se habiliten los portones primero ingresamos nosotros a verificar para labrar acta”

Los portones estarán habilitados a las 14:30 para el público, a lo que el comisario explicó: “Tenemos el horario de 16:00 el horario de salida de los aficionados de Olimpia desde su sede, con acompañamiento del convoy de seguridad, para la salida, sea quien sea que gane, sale primero la hinchada de Olimpia”, agregando: “Perimetralmente el cierre es de 200 metros a la redonda ya en horas de la mañana, desde las 6:00 se realizan los controles pertinente, incluso para los de la zona”.