¿Premio triple por ganar el clásico para Cerro Porteño?

Cerro Porteño no le vence a Olimpia en condición de local desde octubre de 2021 y, de acuerdo con informaciones recogidas por el periodista Jorge Sosa, la directiva azulgrana prepara un buen premio económico para sus jugadores.

🤔💰Cerro: ¿premio triple por ganar el clásico?



🔸El integrante de la mesa de @FALG1080am, Jorge "Niño" Sosa, informó que, así como en el clásico pasado, la directiva de Cerro Porteño prepara "premio triple" para sus jugadores en caso de triunfar ante Olimpia el día domingo.… pic.twitter.com/DGhmhTO8aZ — Monumental AM 1080 (@AM_1080) October 15, 2025

El comunicador indicó que el Ciclón premiaría a cada futbolista con un monto que rondaría los G. 60.000.000 y G. 50.000.000 en caso de quedarse con el triunfo ante el tradicional rival, el domingo 19, en La Nueva Olla, a partir de las 17:30.

Además, comentó que cuando se cortó la racha sin victorias, en el estadio Antonio Aranda, también hubo el mismo premio para cada jugador.