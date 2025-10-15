15 oct. 2025
Fútbol Paraguayo

¿Premio triple por ganar el clásico para Cerro Porteño?

De acuerdo con informaciones periodísticas, Cerro Porteño estaría preparando un premio triple para sus jugadores en caso de ganar el superclásico.

Octubre 15, 2025 12:58 p. m. • 
Por Redacción D10
Cerro Porteño

Cerro Porteño derrotó a Olimpia en el superclásico que se jugó en Ciudad del Este.

Cerro Porteño no le vence a Olimpia en condición de local desde octubre de 2021 y, de acuerdo con informaciones recogidas por el periodista Jorge Sosa, la directiva azulgrana prepara un buen premio económico para sus jugadores.

El comunicador indicó que el Ciclón premiaría a cada futbolista con un monto que rondaría los G. 60.000.000 y G. 50.000.000 en caso de quedarse con el triunfo ante el tradicional rival, el domingo 19, en La Nueva Olla, a partir de las 17:30.

Además, comentó que cuando se cortó la racha sin victorias, en el estadio Antonio Aranda, también hubo el mismo premio para cada jugador.

Cerro Porteño Torneo Clausura
