16 ene. 2026
Olimpia

Vitamina Sánchez: “Una medida importante”

Pablo Vitamina Sánchez, técnico de Olimpia, analizó los amistosos internacionales que se vienen empezando este jueves por Colo Colo.

Enero 15, 2026 08:41 a. m. • 
Por Redacción D10
20260115_073145.jpg

Pablo Vitamina Sánchez, técnico de Olimpia.

@ElClubOlimpia

Pablo Vitamina Sánchez, técnico de Olimpia, se refirió a los amistosos que se vienen a nivel internacional para el Decano, este jueves ante Colo Colo y el domingo ante Boca Juniors.

El estratega franjeado se mostró contento por los rivales que tendrá en frente en estos amistosos. “Una medida importante para nosotros, una forma de saber dónde estamos parados”, indicó.

Sobre cómo son estas primeras semanas en un club grande como Olimpia, Vitamina dijo: “Me encontré con algo que imaginaba, se lo que representa Olimpia a nivel sudamericano y lo siento todos los días”, sentenció.

El Decano mide este jueves a las 21:00 a Colo Colo por la Serie Río de la Plata.

Pablo Sánchez Olimpia Amistoso
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Raúl Cáceres.jpg
Olimpia
Raúl Cáceres valora la pretemporada con Olimpia
Raúl Cáceres, defensor de Olimpia, reveló que volvió a tener una pretemporada exigente luego de varios años y que eso lo ayudará a mostrar su mejor versión.
Enero 14, 2026 12:19 p. m.
 · 
Redacción D10
Gaston Olveira.jpg
Olimpia
Gastón Olveira apunta a la sana competencia
Gastón Olveira charló previo al viaje de Olimpia a Uruguay y expresó sus ganas de tener una temporada con regularidad en el arco franjeado.
Enero 14, 2026 11:51 a. m.
 · 
Redacción D10
sanchez.jpg
Olimpia
Richard Sánchez, virtual refuerzo de Olimpia
El mediocampista paraguayo Richard Sánchez, actualmente en Racing, está muy cerca de volver a su casa: Olimpia.
Enero 13, 2026 06:25 p. m.
 · 
Redacción D10
G-jJNrRXwAAZmIm.jpg
Olimpia
Olimpia golea en el segundo amistoso ante Trinidense
Olimpia goleó este martes a Sportivo Trinidense en el segundo amistoso entre ambos. El primero también fue para el Decano.
Enero 13, 2026 11:36 a. m.
 · 
Redacción D10
G-Ja4BiXkAArDKL.jpg
Olimpia
Olimpia se impone a Trinidense en el primer amistoso
Olimpia superó por la mínima diferencia a Sportivo Trinidense en el primer amistoso entre ambos disputado esta mañana.
Enero 13, 2026 09:56 a. m.
 · 
Redacción D10
Olimpia
Olimpia
Ambiente de optimismo en Olimpia
Olimpia se entrena este lunes a la espera del amistoso de mañana ante el Sportivo Trinidense.
Enero 12, 2026 07:19 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más