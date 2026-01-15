Vitamina Sánchez: “Una medida importante”

Pablo Vitamina Sánchez, técnico de Olimpia, se refirió a los amistosos que se vienen a nivel internacional para el Decano, este jueves ante Colo Colo y el domingo ante Boca Juniors.

El estratega franjeado se mostró contento por los rivales que tendrá en frente en estos amistosos. “Una medida importante para nosotros, una forma de saber dónde estamos parados”, indicó.

Sobre cómo son estas primeras semanas en un club grande como Olimpia, Vitamina dijo: “Me encontré con algo que imaginaba, se lo que representa Olimpia a nivel sudamericano y lo siento todos los días”, sentenció.

El Decano mide este jueves a las 21:00 a Colo Colo por la Serie Río de la Plata.