24 feb. 2026
Fútbol Internacional

Video: Courtois cuestiona a Chilavert

El portero del Real Madrid, Thibaut Courtois, criticó la opinión de José Luis Chilavert sobre el caso Vinícius-Prestianni.

Febrero 24, 2026 11:53 a. m. • 
Por Redacción D10
Thibaut Courtois

Thibaut Courtois asistió este martes a la conferencia de prensa previa a lo que será el lance frente al Benfica por la Champions League. El duelo viene marcado por la tensión creada entre Prestianni y Vinicius, pero también tuvo un momento de crítica para José Luis Chilavert.

El golero belga fue consultado por las palabras del histórico de Vélez y la Selección Paraguaya, quien cuestionó a Vinicius y puso en duda los valores de Mbappé por su orientación. Al respecto Courtois calificó los dichos de lamentable.

“Eso es lamentable también. Al final no se puede decir cosas así, también es otro tipo de insulto y creo que esas cosas no caben en el mundo de hoy y cualquier lugar. Menos viniendo de otro ex compañero de profesión”, expresó Courtois.

Fútbol Internacional Thibaut Courtois José Luis Chilavert
Redacción D10
Más contenido de esta sección
FILES-FBL-EUR-C1-BENFICA-REAL MADRID-RACISM
Fútbol Internacional
Benfica dice que apelará la decisión de la UEFA de suspender a Prestianni
El Benfica apelará la decisión de la UEFA de suspender provisionalmente al argentino Gianluca Prestianni para el partido de vuelta de la eliminatoria de acceso a octavos de la Liga de Campeones ante el Real Madrid por sus supuestos insultos racistas al brasileño Vinicius en el partido de ida, según anunció este lunes el club lisboeta.
Febrero 23, 2026 04:01 p. m.
MEXICO-CRIME-DRUG TRAFFICKING-OPERATION
Fútbol Internacional
México mantiene su partido contra Islandia pese a violencia
La selección mexicana de fútbol mantiene en pie su partido amistoso del miércoles en Querétaro (centro) contra Islandia, pese a la violencia desatada en el país como consecuencia de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, en un operativo militar en Jalisco (oeste de México).
Febrero 23, 2026 12:47 p. m.
 · 
Redacción D10
FBL-ITA-SERIEA-ATALANTA-NAPOLI
Fútbol Internacional
Una mujer apuñala a su marido al creer que la insultaba cuando veía fútbol
Una mujer fue detenida en Nápoles (sur) acusada de maltrato familiar y lesiones agravadas, después de herir con un cuchillo a su marido, tras creer que los insultos que el hombre profería mientras veía por televisión el partido entre el Atalanta y el Nápoles iban dirigidos a ella.
Febrero 23, 2026 12:16 p. m.
776452854
Fútbol Internacional
Salah encadena su peor racha goleadora en Premier League
Mohamed Salah vive un momento atípico en el Liverpool al atravesar su peor racha goleadora en su carrera en la Premier League, desde su llegada en 2017, al sumar nueve partidos consecutivos sin marcar en el torneo inglés.
Febrero 23, 2026 12:04 p. m.
 · 
Redacción D10
HB2YCQ3WoAAYFsU.jpg
Fútbol Internacional
El argentino Prestianni, suspendido provisionalmente por la UEFA
El jugador argentino Gianluca Prestianni, futbolista del Benfica de Portugal, ha sido suspendido provisoriamente este jueves, así lo confirmó el periodista Fabrizio Romano.
Febrero 23, 2026 11:50 a. m.
 · 
Redacción D10
3dae77dfd203a12acc7ffc977f8adefb1db537efw.jpg
Fútbol Internacional
Fernando Diniz, destituido como técnico del Vasco da Gama
El exseleccionador brasileño Fernando Diniz fue destituido este domingo como técnico del Vasco da Gama, tras perder en casa, por 0-1, el partido de ida de semifinales del Campeonato Carioca frente al Fluminense.
Febrero 23, 2026 06:45 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más