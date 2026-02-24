Video: Courtois cuestiona a Chilavert

Thibaut Courtois asistió este martes a la conferencia de prensa previa a lo que será el lance frente al Benfica por la Champions League. El duelo viene marcado por la tensión creada entre Prestianni y Vinicius, pero también tuvo un momento de crítica para José Luis Chilavert.

El golero belga fue consultado por las palabras del histórico de Vélez y la Selección Paraguaya, quien cuestionó a Vinicius y puso en duda los valores de Mbappé por su orientación. Al respecto Courtois calificó los dichos de lamentable.

“Eso es lamentable también. Al final no se puede decir cosas así, también es otro tipo de insulto y creo que esas cosas no caben en el mundo de hoy y cualquier lugar. Menos viniendo de otro ex compañero de profesión”, expresó Courtois.