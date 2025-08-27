Reportes Gráficos y Luque lideran el torneo de futsal FIFA del CPDP
Los Reporteros Gráficos (Grupo 1) y Filial Luque (Grupo 2) son los líderes del torneo futsal FIFA después de la culminación de la tercera fecha desarrollada íntegramente en cancha de Recoleta FC.
En el polideportivo del club Recoleta FC, ubicado en la ciudad de Asunción, se llevó a cabo la tercera fecha del torneo de futsal FIFA 2025, en la categoría de fuerza libre, con los partidos de los Grupos 1 y 2, que organiza la comisión directiva actual del Círculo de Periodistas Deportivos del Paraguay (CPDP).
Por el Grupo 1, Reporteros Gráficos se impuso por 1- sobre Fútbol a lo Grande con el tanto de Dante Arzamendia, por el mismo grupo Filial San Lorenzo venció 3-2 al equipo de Olimpia Media. Los tantos para el Rayadito fueron obras de Nicolás Paiva en las tres ocasiones. Mientras que para los franjeados marcaron Mathías Rotela y Fabrizio Ramírez. El equipo de Buen Fútbol quedó libre.
La tabla de calificaciones señala que los Reporteros Gráficos tienen 7 puntos, San Lorenzo 4, Olimpia Media 3, Fútbol a lo Grande y Buen Fútbol con 1 punto.
Mientras que por el Grupo 2, Filial Luque se impuso en un verdadero partidazo 4-3 ante Multimedios. Los goles Enrique Espínola (x2) y Francisco Pérez (2) para los luqueños. Cristhian Pérez, Germán Sotelo y Ángel Amarilla para Multimedios. En otro partido, Sportivo WhatsApp goleó 5-2 a Prensa Unida. Gorge Galeano, Juan Florenciañez, Mathias Lugo, Matías Domínguez y Rafael Duarte concretaron los goles y para Prensa Unida marcaron Éver Álvarez y Santiago Martínez. Quedó libre Diario Popular.
La clasificación del Grupo 2 dice que Filial Luque tiene 9 puntos, Multimedios 6, Sp. WhatsApp 3, Popular y Prensa Unida sin unidades.