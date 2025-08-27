27 ago. 2025
Futsal FIFA

Reportes Gráficos y Luque lideran el torneo de futsal FIFA del CPDP

Los Reporteros Gráficos (Grupo 1) y Filial Luque (Grupo 2) son los líderes del torneo futsal FIFA después de la culminación de la tercera fecha desarrollada íntegramente en cancha de Recoleta FC.

Agosto 27, 2025 08:51 p. m. • 
Por Redacción D10
WhatsApp Image 2025-08-26 at 23.14.38.jpeg

Los futbolistas de la Asociación de Reporteros Gráficos del Paraguay le ganaron 1-0 a FALG.

Foto: CPDP

En el polideportivo del club Recoleta FC, ubicado en la ciudad de Asunción, se llevó a cabo la tercera fecha del torneo de futsal FIFA 2025, en la categoría de fuerza libre, con los partidos de los Grupos 1 y 2, que organiza la comisión directiva actual del Círculo de Periodistas Deportivos del Paraguay (CPDP).

Por el Grupo 1, Reporteros Gráficos se impuso por 1- sobre Fútbol a lo Grande con el tanto de Dante Arzamendia, por el mismo grupo Filial San Lorenzo venció 3-2 al equipo de Olimpia Media. Los tantos para el Rayadito fueron obras de Nicolás Paiva en las tres ocasiones. Mientras que para los franjeados marcaron Mathías Rotela y Fabrizio Ramírez. El equipo de Buen Fútbol quedó libre.

La tabla de calificaciones señala que los Reporteros Gráficos tienen 7 puntos, San Lorenzo 4, Olimpia Media 3, Fútbol a lo Grande y Buen Fútbol con 1 punto.

Mientras que por el Grupo 2, Filial Luque se impuso en un verdadero partidazo 4-3 ante Multimedios. Los goles Enrique Espínola (x2) y Francisco Pérez (2) para los luqueños. Cristhian Pérez, Germán Sotelo y Ángel Amarilla para Multimedios. En otro partido, Sportivo WhatsApp goleó 5-2 a Prensa Unida. Gorge Galeano, Juan Florenciañez, Mathias Lugo, Matías Domínguez y Rafael Duarte concretaron los goles y para Prensa Unida marcaron Éver Álvarez y Santiago Martínez. Quedó libre Diario Popular.

La clasificación del Grupo 2 dice que Filial Luque tiene 9 puntos, Multimedios 6, Sp. WhatsApp 3, Popular y Prensa Unida sin unidades.

Dante Arzamendia.jpg

El autor del único tanto de los Reporteros Gráficos, Dante Arzamendia.

Foto: Sergio Alvarenga.

CPDP Fútbol Amateur
Redacción D10
