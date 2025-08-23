Cerro Porteño y Afemec se disputan la primera final

El gran compromiso está programado para el Polideportivo de la Cooperativa Capiatá, que presentará uno de sus mejores marcos para el primer enfrentamiento entre los dos mejores elencos de la temporada. El precio de las entradas es de G. 20.000.

Las autoridades del encuentro son las siguientes: árbitro principal Carlos Martínez; árbitro auxiliar Adán Villalba; tercer árbitro José Recalde; cuarto árbitro Jorge Martínez; cronometrista Diego Bareiro.

ASÍ LLEGAN. El Ciclón de Barrio Obrero inscribió su nombre en esta instancia luego de eliminar en las semifinales a su clásico rival, Olimpia.

En el duelo de ida el conjunto azulgrana sacó ventaja por 1-0, pero en la revancha la victoria fue del Decano por 2-1, llevando la definición a los penales, que fue favorable a los dueños de esta disciplina.

Afemec, por su parte, selló su pase a la final tras superar por 4-3 a San Cristóbal. Los albirrojos se impusieron por 4-2 en el primer chico dejando un global de 8-5.

Recordemos que Cerro Porteño es multicampeón en este deporte, con nueve títulos consecutivos, desde 2016.