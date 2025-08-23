23 ago. 2025
Cerro Porteño y Afemec se disputan la primera final

Cerro Porteño y Afemec se disputan hoy, desde las 14:00, la primera final de la Liga Premium de Futsal 2025, organizada por la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).

Agosto 23, 2025 08:22 a. m. • 
Por Redacción D10
20250816_171546.jpg

Cerro Porteño es finalista de la Liga Premium de Futsal FIFA.

El gran compromiso está programado para el Polideportivo de la Cooperativa Capiatá, que presentará uno de sus mejores marcos para el primer enfrentamiento entre los dos mejores elencos de la temporada. El precio de las entradas es de G. 20.000.

Las autoridades del encuentro son las siguientes: árbitro principal Carlos Martínez; árbitro auxiliar Adán Villalba; tercer árbitro José Recalde; cuarto árbitro Jorge Martínez; cronometrista Diego Bareiro.

ASÍ LLEGAN. El Ciclón de Barrio Obrero inscribió su nombre en esta instancia luego de eliminar en las semifinales a su clásico rival, Olimpia.

En el duelo de ida el conjunto azulgrana sacó ventaja por 1-0, pero en la revancha la victoria fue del Decano por 2-1, llevando la definición a los penales, que fue favorable a los dueños de esta disciplina.

Afemec, por su parte, selló su pase a la final tras superar por 4-3 a San Cristóbal. Los albirrojos se impusieron por 4-2 en el primer chico dejando un global de 8-5.

Recordemos que Cerro Porteño es multicampeón en este deporte, con nueve títulos consecutivos, desde 2016.

Filosofia
Futsal FIFA
Tres líderes en el torneo de Honor de FutsalFIFA
Sajonia, Filosofía UNA y Coronel Escurra comparten la cima de la clasificación tras la disputa de la tercera fecha.
Julio 18, 2025 04:02 p. m.
 · 
Redacción D10
Cerro Porteño
Futsal FIFA
Futsal: Cerro le clava 15 goles al 3 de Mayo
Se completó la quinta fecha de la liguilla de la Liga Premium de Futsal FIFA y resalta la aplastante victoria de Cerro Porteño (15-3) sobre el 3 de Mayo. Afemec volvió a ganar, mientras que Olimpia igualó.
Julio 16, 2025 11:13 a. m.
ameliano
Futsal FIFA
Arrancó la disputa en el torneo de Honor
Con cuatro compromisos, se puso en marcha el torneo de Honor de futsalFIFA, que organiza la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).
Julio 04, 2025 11:47 a. m.
 · 
Redacción D10
Afemec
Futsal FIFA
Liga Premium: los líderes ganaron
Se jugó la segunda fecha de la liguilla de la Liga Premium de Futsal y los líderes de los grupos, Afemec, Olimpia y Cerro Porteño continúan al frente tras nuevas victorias.
Julio 02, 2025 11:37 a. m.
 · 
Redacción D10
Recoleta
Futsal FIFA
Liga Premium: así se jugará la segunda fecha de la liguilla
La segunda fecha de la liguilla de la Liga Premium de Futsal se disputará íntegramente durante la noche de este martes.
Julio 01, 2025 10:46 a. m.
 · 
Redacción D10
Cerro Porteño
Futsal FIFA
Futsal: Cerro Porteño golea y lidera su grupo
Con su victoria sobre Exa Ysaty, Cerro Porteño se instaló en la cima del Grupo C tras cerrarse la primera fecha de la Liguilla de la Liga Premium de Futsal.
Junio 30, 2025 09:38 a. m.
 · 
Redacción D10
