Vegetti y Romero, señalados por no anotar
Se fue la primera fecha del Torneo Clausura y tanto Cerro Porteño como Olimpia perdieron en el estreno. En redes sociales los hinchas siguen hablando de dos jugadas específicas que en su momento desaprovecharon Pablo Vegetti y Braian Romero para sus respectivos equipos.
Los dos equipos más grandes del fútbol paraguayo tropezaron en el debut por el Torneo Clausura 2026: Cerro Porteño perdió ante el Sportivo Trinidense (1-2) y Olimpia cayó ante Libertad (0-1).
En ambos cotejos se dieron chances para marcar, pero los atacantes desaprovecharon estas situaciones que en redes sociales no pasaron desapercibidas. El primero fue en el cotejo jugado en el ueno La Nueva Olla.
Pablo Vegetti tuvo en sus pies el 2-0 tras una presión de Derlis Rodríguez, pero el argentino, con el arquero fuera de la acción y con solo Bruno Valdez en la portería, envió su tiro por encima de la portería. Algo poco creíble para un hombre de área como él. Finalmente, Cerro Porteño fue remontado y se quedó con las manos vacías ante el Sportivo Trinidense.
INACREDITÁVEL, PIRATA! 🏴☠️😱— Lance! (@lancenet) July 25, 2026
Pablo Vegetti perdeu uma chance inacreditável com o Cerro Porteño vencendo por 1 a 0. O castigo veio logo depois, quando o Sportivo Trinidense virou o jogo no Paraguaio! Quem não faz, leva...
Acontece com os melhores ou é daqueles gols que não se… pic.twitter.com/Wmq6rPyN0Y
El segundo no gol se vio en el ueno Defensores del Chaco. Braian Romero, el refuerzo de Olimpia que vino para solucionar la falta de definición del conjunto franjeado, perdonó el que iba a ser el 1-0 contra Libertad.
Eduardo Delmás ganó la zona derecha del ataque y al llegar al área grande asistió al argentino, que acomodó el balón y definió hacia una esquina, pero la pelota no encontró la portería. El Decano terminó lamentando esa jugada ya que el Guma se llevó la victoria.
😮¡PERDONÓ OLIMPIA! Brian Romero desaprovechó el primer tanto del Decano en el Defensores.— Tigo Sports (@TigoSportsPY) July 26, 2026
📺Tigo Sports
▶️Viví el #ClausuraAPF2026 por https://t.co/pGNhXoLRh7 pic.twitter.com/tbbezxlWEP