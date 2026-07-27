Vegetti y Romero, señalados por no anotar

Los dos equipos más grandes del fútbol paraguayo tropezaron en el debut por el Torneo Clausura 2026: Cerro Porteño perdió ante el Sportivo Trinidense (1-2) y Olimpia cayó ante Libertad (0-1).

En ambos cotejos se dieron chances para marcar, pero los atacantes desaprovecharon estas situaciones que en redes sociales no pasaron desapercibidas. El primero fue en el cotejo jugado en el ueno La Nueva Olla.

Pablo Vegetti tuvo en sus pies el 2-0 tras una presión de Derlis Rodríguez, pero el argentino, con el arquero fuera de la acción y con solo Bruno Valdez en la portería, envió su tiro por encima de la portería. Algo poco creíble para un hombre de área como él. Finalmente, Cerro Porteño fue remontado y se quedó con las manos vacías ante el Sportivo Trinidense.

INACREDITÁVEL, PIRATA! 🏴‍☠️😱



Pablo Vegetti perdeu uma chance inacreditável com o Cerro Porteño vencendo por 1 a 0. O castigo veio logo depois, quando o Sportivo Trinidense virou o jogo no Paraguaio! Quem não faz, leva...



Acontece com os melhores ou é daqueles gols que não se… pic.twitter.com/Wmq6rPyN0Y — Lance! (@lancenet) July 25, 2026

El segundo no gol se vio en el ueno Defensores del Chaco. Braian Romero, el refuerzo de Olimpia que vino para solucionar la falta de definición del conjunto franjeado, perdonó el que iba a ser el 1-0 contra Libertad.

Eduardo Delmás ganó la zona derecha del ataque y al llegar al área grande asistió al argentino, que acomodó el balón y definió hacia una esquina, pero la pelota no encontró la portería. El Decano terminó lamentando esa jugada ya que el Guma se llevó la victoria.