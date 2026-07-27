27 jul 2026
Fútbol Paraguayo

Vegetti y Romero, señalados por no anotar

Se fue la primera fecha del Torneo Clausura y tanto Cerro Porteño como Olimpia perdieron en el estreno. En redes sociales los hinchas siguen hablando de dos jugadas específicas que en su momento desaprovecharon Pablo Vegetti y Braian Romero para sus respectivos equipos.

Julio 27, 2026 04:35 p. m. • 
Por Redacción D10
Pablo Vegetti

Pablo Vegetti, atacante de Cerro Porteño.

Foto: Gentileza - APF

Los dos equipos más grandes del fútbol paraguayo tropezaron en el debut por el Torneo Clausura 2026: Cerro Porteño perdió ante el Sportivo Trinidense (1-2) y Olimpia cayó ante Libertad (0-1).

En ambos cotejos se dieron chances para marcar, pero los atacantes desaprovecharon estas situaciones que en redes sociales no pasaron desapercibidas. El primero fue en el cotejo jugado en el ueno La Nueva Olla.

Pablo Vegetti tuvo en sus pies el 2-0 tras una presión de Derlis Rodríguez, pero el argentino, con el arquero fuera de la acción y con solo Bruno Valdez en la portería, envió su tiro por encima de la portería. Algo poco creíble para un hombre de área como él. Finalmente, Cerro Porteño fue remontado y se quedó con las manos vacías ante el Sportivo Trinidense.

El segundo no gol se vio en el ueno Defensores del Chaco. Braian Romero, el refuerzo de Olimpia que vino para solucionar la falta de definición del conjunto franjeado, perdonó el que iba a ser el 1-0 contra Libertad.

Eduardo Delmás ganó la zona derecha del ataque y al llegar al área grande asistió al argentino, que acomodó el balón y definió hacia una esquina, pero la pelota no encontró la portería. El Decano terminó lamentando esa jugada ya que el Guma se llevó la victoria.

Braian Romero Olimpia Pablo Vegetti Cerro Porteño Torneo Clausura
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Cerro Porteño vs. Sportivo Trinidense
Fútbol Paraguayo
Cerro Porteño vs. Sportivo Trinidense: Paso a paso
Cerro Porteño y Sportivo Trinidense debutan en el Torneo Clausura en el ueno La Nueva Olla.
Julio 24, 2026 04:08 p. m.
 · 
Redacción D10
2 de Mayo Rubio Ñu
Fútbol Paraguayo
2 de Mayo vs. Rubio Ñu: Paso a paso
El 2 de Mayo recibe a Rubio Ñu en el arranque de la primera fecha del Torneo Clausura.
Julio 24, 2026 03:27 p. m.
 · 
Redacción D10
pastor.jpg
Fútbol Paraguayo
49 años sin Arsenio Erico, el más grande de todos los tiempos
Hoy se recuerda un nuevo aniversario de la partida de Arsenio Erico, el futbolista paraguayo más grande de todos los tiempos. Su talento, sus goles y su grandeza siguen desafiando el paso del tiempo.
Julio 23, 2026 12:51 p. m.
aarbitr.jpg
Fútbol Paraguayo
Díaz de Vivar: “Las nuevas reglas van a agilizar el juego”
Javier Díaz de Vivar, vicepresidente de APF, destacó que las modificaciones reglamentarias apuntan a que el fútbol paraguayo sea más dinámico y con menos pausas.
Julio 21, 2026 12:21 p. m.
olimaa.jfif
Fútbol Paraguayo
Fechas y horarios de los partidos de la fecha 1 del Clausura
Con el telón ya bajado del Mundial 2026, el foco vuelve a posarse sobre el fútbol paraguayo. Conocé las fechas y horarios de los partidos de la primera fecha del Torneo Clausura 2026.
Julio 20, 2026 12:01 p. m.
HNrBIg8XMAA5B44.jpg
Fútbol Paraguayo
Virgilio Ferreira vuelve al gol a los 53 años
Virgilio Ferreira debutó a los 53 años en el Club Manduvirá, en una semifinal de la Liga Arroyense de Fútbol, y lo hizo como en sus mejores épocas: marcó un golazo para clasificar a su equipo a la gran final.
Julio 20, 2026 10:16 a. m.
 · 
Redacción D10