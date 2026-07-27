27 jul 2026
Fútbol Paraguayo

Así se jugará la segunda fecha del Torneo Clausura

La primera fecha del Torneo Clausura 2026 se cerró el domingo, pero el certamen solo se tomará un día de descanso ya que desde el martes arrancará la segunda fecha.

Julio 27, 2026 11:11 a. m. • 
Por Redacción D10
Sportivo Luqueño

El Sportivo Luqueño ganó en el estreno.

Foto: Gentileza - APF

El Torneo Clausura 2026 solo se tomará una un día de pausa después de la jornada inaugural y desde el martes 28 hasta el jueves 30 de julio.

Torneo Clausura - Fecha 2

Martes 28 de julio

-Rubio Ñu vs. Sportivo Ameliano

Estadio: La Arboleda

Hora: 16:00

-2 de Mayo vs. Cerro Porteño

Estadio: Río Parapití

Hora: 18:30

Miércoles 29 de julio

- Sportivo Luqueño vs. Sportivo Trinidense

Estadio: ueno Luis Salinas

Hora: 16:00

-Nacional vs. Olimpia

Estadio: Arsenio Erico

Hora: 18:30

Jueves 30 de julio

-Sportivo San Lorenzo vs. Guaraní

Estadio: Gunther Vogel

Hora: 16:00

-Libertad vs. Recoleta

Estadio: La Huerta

Hora: 18:30

Torneo Clausura
Redacción D10
Más contenido de esta sección
2 de Mayo Rubio Ñu
Fútbol Paraguayo
2 de Mayo vs. Rubio Ñu: Paso a paso
El 2 de Mayo recibe a Rubio Ñu en el arranque de la primera fecha del Torneo Clausura.
Julio 24, 2026 03:27 p. m.
 · 
Redacción D10
pastor.jpg
Fútbol Paraguayo
49 años sin Arsenio Erico, el más grande de todos los tiempos
Hoy se recuerda un nuevo aniversario de la partida de Arsenio Erico, el futbolista paraguayo más grande de todos los tiempos. Su talento, sus goles y su grandeza siguen desafiando el paso del tiempo.
Julio 23, 2026 12:51 p. m.
aarbitr.jpg
Fútbol Paraguayo
Díaz de Vivar: “Las nuevas reglas van a agilizar el juego”
Javier Díaz de Vivar, vicepresidente de APF, destacó que las modificaciones reglamentarias apuntan a que el fútbol paraguayo sea más dinámico y con menos pausas.
Julio 21, 2026 12:21 p. m.
olimaa.jfif
Fútbol Paraguayo
Fechas y horarios de los partidos de la fecha 1 del Clausura
Con el telón ya bajado del Mundial 2026, el foco vuelve a posarse sobre el fútbol paraguayo. Conocé las fechas y horarios de los partidos de la primera fecha del Torneo Clausura 2026.
Julio 20, 2026 12:01 p. m.
HNrBIg8XMAA5B44.jpg
Fútbol Paraguayo
Virgilio Ferreira vuelve al gol a los 53 años
Virgilio Ferreira debutó a los 53 años en el Club Manduvirá, en una semifinal de la Liga Arroyense de Fútbol, y lo hizo como en sus mejores épocas: marcó un golazo para clasificar a su equipo a la gran final.
Julio 20, 2026 10:16 a. m.
 · 
Redacción D10
Reglas 2.jfif
Fútbol Paraguayo
Se inicia serie de capacitaciones sobre las nuevas Reglas de Juego
Rubio Ñu, Sportivo Trinidense y Nacional fueron los primeros en recibir las orientaciones de la Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol.
Julio 13, 2026 04:53 p. m.
 · 
Redacción D10