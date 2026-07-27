Así se jugará la segunda fecha del Torneo Clausura

El Torneo Clausura 2026 solo se tomará una un día de pausa después de la jornada inaugural y desde el martes 28 hasta el jueves 30 de julio.
Torneo Clausura - Fecha 2
Martes 28 de julio
-Rubio Ñu vs. Sportivo Ameliano
Estadio: La Arboleda
Hora: 16:00
-2 de Mayo vs. Cerro Porteño
Estadio: Río Parapití
Hora: 18:30
Miércoles 29 de julio
- Sportivo Luqueño vs. Sportivo Trinidense
Estadio: ueno Luis Salinas
Hora: 16:00
-Nacional vs. Olimpia
Estadio: Arsenio Erico
Hora: 18:30
Jueves 30 de julio
-Sportivo San Lorenzo vs. Guaraní
Estadio: Gunther Vogel
Hora: 16:00
-Libertad vs. Recoleta
Estadio: La Huerta
Hora: 18:30