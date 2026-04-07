07 abr. 2026
Otros Deportes

Vallejo se instala en el puesto número 96

El tenista paraguayo Daniel Vallejo se acomodó en el puesto 96 en la clasificación mundial del ranking ATP.

Abril 07, 2026 07:56 a. m. • 
Por Redacción D10
daniel vallejo.jpg

Por más. Vallejo se pone a punto pensando en Roland Garros.

Foto: Gentileza

Vallejo alcanzó la ronda de los octavos de final en el ATP 250 de Houston, Estados, Unidos, cediendo ante el local Tommy Paul por 2-1, para sumar puntos importantes y seguir en ritmo.

El paraguayo apunta a dos semanas de “minipretemporada” y desde el 20 de abril serán seis semanas consecutivas jugando torneos muy importantes, cerrando con el Roland Garros 2026.

EN MONTECARLO. El triple ganador del torneo, Stefanos Tsitsipas (48º), quedó eliminado en su debut en el Masters 1000 de Montecarlo, derrotado por 7-5 y 6-4 por el argentino Francisco Cerúndolo (19º). Es la primera vez en ocho participaciones que el griego de 27 años de edad, campeón en 2021, 2022 y 2024, cae en su estreno en el torneo monegasco. En la última edición fue eliminado en cuartos de final.

Otros Deportes Daniel Vallejo Tenis
Redacción D10
Más contenido de esta sección
HEsdOtQWIAEcCBk.jpg
Otros Deportes
Paraguay dezplaza 140 deportistas a los Juegos Suramericanos de la Juventud
Una delegación de más de 140 deportistas representará a Paraguay en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud que Panamá.
Marzo 31, 2026 08:49 a. m.
 · 
Redacción D10
Dani vallejo
Otros Deportes
Dani Vallejo triunfa en su estreno en Houston
El tenista paraguayo Daniel Vallejo arrancó ganando en la competencia ATP 250 de los Estados Unidos.
Marzo 30, 2026 06:31 p. m.
 · 
Redacción D10
futbol femenino 2026
Otros Deportes
Cerro Porteño aplasta y Nacional triunfa en el femenino
El Ciclón goleó a Luqueño 9-0 y el Albo superó al 2 de Mayo para tomar la punta del Torneo Anual.
Marzo 28, 2026 06:30 p. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2026-03-27 at 11.18.49 AM.jpeg
Otros Deportes
Definición en el Nacional de salonismo
Este viernes por la noche en el Municipal de Caaguazú se juega la última fecha del Nacional de fútbol de salón 2026.
Marzo 27, 2026 12:44 p. m.
Paola Genes futbol femenino Libertad
Otros Deportes
Arranca la fecha 3 en el fútbol femenino
En el Carfem se disputa la tercera fecha de la competencia anual en damas desde este viernes 27 con un compromiso.
Marzo 26, 2026 06:34 p. m.
 · 
Redacción D10
futbol de salon
Otros Deportes
Ronda definitoria en el Nacional fútbol de salón
En el Municipal de Caaguazú, el viernes 27 de marzo, se juega la última fecha del cuadrangular final.
Marzo 26, 2026 06:25 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más