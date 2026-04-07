Vallejo se instala en el puesto número 96

Vallejo alcanzó la ronda de los octavos de final en el ATP 250 de Houston, Estados, Unidos, cediendo ante el local Tommy Paul por 2-1, para sumar puntos importantes y seguir en ritmo.

El paraguayo apunta a dos semanas de “minipretemporada” y desde el 20 de abril serán seis semanas consecutivas jugando torneos muy importantes, cerrando con el Roland Garros 2026.

EN MONTECARLO. El triple ganador del torneo, Stefanos Tsitsipas (48º), quedó eliminado en su debut en el Masters 1000 de Montecarlo, derrotado por 7-5 y 6-4 por el argentino Francisco Cerúndolo (19º). Es la primera vez en ocho participaciones que el griego de 27 años de edad, campeón en 2021, 2022 y 2024, cae en su estreno en el torneo monegasco. En la última edición fue eliminado en cuartos de final.