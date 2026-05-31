Isidro Pitta jugará el Mundial 2026 con la Albirroja

La espera terminó. Aunque la nómina oficial recién será divulgada este lunes por la Asociación Paraguaya de Fútbol, de manera extraoficial ya quedó confirmado que Isidro Pitta será el jugador número 26 de la lista de la Selección Paraguaya para el Mundial 2026.

El atacante de Red Bull Bragantino terminó imponiéndose en una de las últimas pulseadas que quedaban por resolver dentro del plantel que conduce Gustavo Alfaro. Finalmente, el “Vikingo” le ganó terreno a Mathías Villasanti y a Ángel Romero, quienes también aparecían como firmes candidatos para ocupar el último cupo de la delegación albirroja.

La elección de Pitta no sorprende por su gran presente en el fútbol brasileño. El delantero de 26 años viene siendo una de las principales figuras ofensivas de Bragantino y atraviesa un momento destacado a fuerza de goles y actuaciones decisivas. En los últimos días volvió a marcar por la Copa Sudamericana, reforzando sus credenciales para meterse en la lista mundialista.

De esta manera, Alfaro apuesta por sumar una variante más en ataque para una Albirroja que llegará a la Copa del Mundo con una importante cantidad de opciones ofensivas. Pitta aporta potencia física, juego aéreo y presencia en el área, características que terminaron inclinando la balanza a su favor en la recta final de la confección de la nómina.

Según lo previsto, el delantero arribará al país este lunes a las 09:00 para incorporarse inmediatamente a los trabajos de la selección en Ypané, donde Paraguay continúa afinando detalles antes del viaje al Mundial. Su llegada coincidirá con el día en que la APF dará a conocer oficialmente la lista definitiva de 26 futbolistas que representarán al país en la máxima cita del fútbol.