Vallejo destroza a Dimitrov en su estreno en Madrid

En el Arantxa Sánchez el tenista paraguayo Daniel Vallejo tuvo una jornada maravillosa, en la que consiguió superar al búlgaro Grigor Dimitrov por 6-4 y 6-4 en una hora y 34 minutos, en su estreno en el Masters 1000 de Madrid.

Este es uno de los triunfos más importante de Vallejo dentro del circuito profesional ante el ex número tres del mundo.

EL PARTIDO En el quinto game el paraguayo logró quebrar y ponerse 3-2 arriba. En el siguiente game se hizo duro, en donde el búlgaro peleó por el punto con toda su experiencia, tras cuatro deuce y salvar dos puntos de quiebre, el paraguayo consiguió el punto clave y ponerse 4-2 arriba.

El siguiente punto fue para el búlgaro, que logró reducir diferencias, pero Vallejo no bajó la intensidad y con sus fuertes saques logró complicar a su rival, volviendo a estirar el marcador 5-3.

Vallejo intentó asegurar y arriesgó para tratar de quebrar, pero permitió que Dimitrov vuelva a ponerse 5-4. Sin embargo, el guaraní no perdonó en el siguiente y sin dar opciones consiguió cerrar un 6-4 tras 51 minutos de partido.

El segundo set arrancó a pedir de boca del paraguayo, que consiguió capitalizar las limitaciones y errores de su rival, logrando quebrar el saque y quedarse con el primer punto. El búlgaro se mostraba incómodo y pese a tener 0-30, el paraguayo logró levantar para ponerse 2-0 arriba. Sin embargo, el europeo consiguió meterse de nuevo en el partido al ganar el tercer game.

El siguiente juego fue intenso y Dimitrov llegó conseguir deuce en dos oportunidades, pero Vallejo con un juego letal, exquisito y casi sin fisura logró ponerse 3-1 arriba frente aun errático adversario. El encuentro aún no estaba cerrado y el europeo daba muestras que no estaba dispuesto a entregarse tan fácilmente y consiguió reducir a 3-2 ganando el punto de su servicio.

Los saques de Vallejo fueron una pesadilla para el búlgaro, que cuando podía devolver encontraba una respuesta donde más le dolía, lejos y exigiendo al tenista de 34 años para un rápido 4-2.

Dimitrov quedó totalmente fuera de foco, ante un Vallejo muy concentrado que logró ponerse 30-0 y cuando parecía que se venía un quiebre, vino la reacción para ponerse 30-30 iguales. Sin embargo, el paraguayo cerró el game con un segundo quiebre, para ponerse a saque para partido.

El bulgaro intentó dar un último manotazo de ahogado, quebrando el servicio del paraguayo y poniéndose 5-3 y luego 5-4. Sin embargo, Vallejo no dio opciones y selló su excelente partido en una 1 hora 34 minutos.

