23 abr. 2026
Otros Deportes

El momento de Dani Vallejo que se le grabará “para siempre”

Este jueves, el tenista Daniel Vallejo hizo historia al derrotar a Grigor Dimitrov y avanzar en el Masters 1000 de Madrid. El paraguayo compartió una publicación diciendo que se le quedará “para siempre”.

Abril 23, 2026 05:32 p. m. • 
Por Redacción D10
Daniel Vallejo

Daniel Vallejo derrotó a Grigor Dimitrov.

Foto: Gentileza - Daniel Vallejo

Daniel Vallejo obtuvo este jueves una estupenda victoria en el Masters 1000 de Madrid frente al búlgaro Grigor Dimitrov por 6-4 y 6-4. Consciente de lo que significó este triunfo, el paraguayo no dejó pasar esta alegría para colgar un mensaje en sus cuentas en redes sociales.

“Momentos que se me van a quedar grabados para siempre”, señala la principal raqueta del país en un posteo en Instagram. “Gracias a todos por el apoyo y nos vemos el sábado de nuevo”, concluye.

En la segunda ronda del Masters 1000 de Madrid, Daniel Vallejo tendrá que medirse con el estadounidense Learner Tien, que actualmente está en la 21ª posición del ranking ATP.

Daniel Vallejo Tenis Grigor Dimitrov
Redacción D10
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