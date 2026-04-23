El momento de Dani Vallejo que se le grabará “para siempre”

Daniel Vallejo obtuvo este jueves una estupenda victoria en el Masters 1000 de Madrid frente al búlgaro Grigor Dimitrov por 6-4 y 6-4. Consciente de lo que significó este triunfo, el paraguayo no dejó pasar esta alegría para colgar un mensaje en sus cuentas en redes sociales.

“Momentos que se me van a quedar grabados para siempre”, señala la principal raqueta del país en un posteo en Instagram. “Gracias a todos por el apoyo y nos vemos el sábado de nuevo”, concluye.

En la segunda ronda del Masters 1000 de Madrid, Daniel Vallejo tendrá que medirse con el estadounidense Learner Tien, que actualmente está en la 21ª posición del ranking ATP.