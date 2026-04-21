Grupos definidos en la Copa Libertadores de Futsal FIFA

La Conmebol estableció las series para la disputa de la Copa Libertadores de Futsal FIFA 2026, en donde Cerro Porteño será el único representante paraguayo en el torneo que se cumplirá en Carlos Barbosa, Brasil del 24 al 31 de mayo.

El Ciclón compartirá la serie C junto a las representaciones de Nacional de Uruguay, Deportivo Lyon Cali de Colombia y Colo Colo de Chile.

En el Grupo A están: Peñarol de Uruguay, Fantasmas de Bolivia, Boca Juniors de Argentina y Carlos Barbosa de Brasil. En el Grupo B: Magnus de Brasil, Centauros de Venezuela, Panta Walon de Perú y Divino Niño de Ecuador.

El torneo se pondrá en marcha con una fase de grupos en la que cada zona estará compuesta por cuatro equipos que se enfrentarán entre sí en partidos únicos. Al término de esta instancia, los dos mejores de cada grupo avanzarán de manera directa, mientras que los dos terceros con mejor rendimiento completarán el cuadro de los cuartos de final.